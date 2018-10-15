«دبي للشباب» يفتح آفاقاً للتواصل مع مؤسسات دولية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

للتعريف بالتجربة الإماراتية في تمكين الشباب، والمبادرات التي يطلقها مجلس دبي للشباب؛ زار وفد من المجلس منظمات دولية عدة مهتمة بالشباب، تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقراً، ضمن سعيه لتعزيز حضور أبناء الإمارات في الفعاليات العالمية التي تحظى بحضور شبابي كبير.

واشتمل جدول الزيارة، التي أتت على هامش مشاركة وفد الإمارات في منتدى الشباب العالمي، الذي يُنظّم بدعم من الأمم المتحدة، على مجموعة من الجلسات النقاشية، إذ اطلع وفد المجلس، المكون من رئيسة المجلس مريم المنصوري، وعضو المجلس عائشة الرميثي، خلال جولته في مدينة نيويورك، على الأنشطة والفعاليات التي تنظمها «اليونسيف» التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. كما زار الوفد مركز المكتشفين، ومجلس الشباب الخاص بالمدينة، ولجنة الإنقاذ الدولية، وجامعة نيويورك، بالإضافة إلى زيارة قنصلية دولة الإمارات.

واطلع الوفد، خلال زيارته لمدينتَي كاليفورنيا ولوس أنجلوس، على الأنشطة التي يقوم بها فريق «مبادرة المرأة والفتاة»، بالإضافة إلى زيارة عدد من المؤسسات التعليمية والأكاديمية الرائدة.

وأكدت وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، أن «تجربة دولة الإمارات الرائدة في تمكين الشباب، أصبحت واحدة من التجارب المهمة عالمياً، كما أنها أصبحت تحظى باهتمام عالمي، لاسيما من خلال المبادرات المبتكرة التي تطلقها المؤسسة الاتحادية للشباب، أو المجالس الشبابية المتوزعة في جميع إمارات الدولة».

وأثنت على جهود مجلس دبي في تمكين الشباب، عبر الفعاليات والمبادرات التي يعمل على إطلاقها، مشيدة في الوقت نفسه بالنتائج الإيجابية للزيارة التي أثمرت عن إيجاد آفاق جديدة للتواصل، تعزز من مشاركة الشباب الإماراتي في الفعاليات العالمية الكبرى.