أطباق من الشرق والغرب على «مائدة» «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

للتعريف بثقافات ومذاقات من الشرق والغرب، يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ37، الذي يقام خلال الفترة من 31 الجاري حتى 10 نوفمبر المقبل، بمركز إكسبو الشارقة، نخبة من أشهر الطهاة العالميين.

وسيحظى الجمهور في فعاليات ركن الطهي بفرصة الالتقاء مع الطهاة الذين سيقدمون مجموعة من وصفاتهم المعبرة عن ثقافة بلدانهم، وأنماط أغذيتهم وتاريخها، إلى جانب توقيع إصداراتهم.

وينتمي الطهاة المشاركون في المعرض إلى بلدان عدة، من بينها المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وأستراليا، وفرنسا، والهند، واليابان، والمغرب، ومصر، ولبنان. ومن الأسماء التي تتضمنها قائمة الطهاة: لي هولمز (أستراليا)، كيفن دندون (إيرلندا)، رانفير برار، لاثيكا جورج، وأنسي ماثيو بالا (الهند)، ونيك شارما (أميركا)، وحسن مسولي (المغرب)، ودينا الضيف (مصر)، ومريم سيناي (بريطانيا)، وميشيل سلهب (لبنان)، وبادية خيرالدين (سورية)، وياسمين نظمي (فرنسا)، وهروتو أكاما (اليابان).

وتطل على جمهور المعرض الطاهية والمؤلفة ومقدمة البرامج الهندية، شيبرا خانا، الفائزة ببرنامج «ماستر شيف الهند 2» و«ستربلس»، لتقدم مجموعة من وصفاتها الخاصة. ويلتقي الجمهور مع خبيرة الطهي الأسترالية، لي هولمز، المهتمة بإعداد الأكل الصحي، التي ألفت العديد من الكتب، ومن إيرلندا يطل الطاهي، كيفن دندون، وهو رئيس طهاة ومالك فندق «دنبرودي كنتري هاوس»، كما يدير مدرسة للطهي، ونشر خمسة كتب في مجالات الطهي.

وتمثل الطاهية، مريم سيناي، المطبخ الآسيوي، إذ تعد من الشغوفين به، وتعلمت الطهي من والدتها وأسرتها، وأسست مدونتها عن الوصفات والأطعمة «المزيج الآسيوي» عام 2015.

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