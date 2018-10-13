تعاون بين «دبي للإعلام» و«الاتحادية للتنافسية» لدعم «المنتدى العالمي للبيانات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للإعلام، لتغطية منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، أهم حدث عالمي في مجال البيانات، والذي تستضيف الإمارات الدورة الثانية خلال الفترة من 22 - 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة قادة وصنّاع قرار ومسؤولين، وأكثر من 1500 مختص في مجال البيانات من مختلف دول العالم.

ووقّع الاتفاقية مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018، عبدالله ناصر لوتاه، والمدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، أحمد سعيد المنصوري.

وقال لوتاه إن «إبراز أهمية محاور جلسات المنتدى والموضوعات المهمة التي تناقش فيها يحتاج إلى وسيلة إعلامية بارزة وقوية وقادرة على إعطاء هذا الحدث حقه من التغطية، لتصل إلى أوسع شريحة من المتابعين على المستويين المحلي والعالمي، ولاشك أن (دبي للإعلام) مؤسسة عريقة تتمتع بتوافر الكفاءات والقدرات الفنية والإنتاجية القادرة على نقل فعاليات هذا الحدث».

بينما أكد المنصوري «قدرة مؤسسة دبي للإعلام بكوادرها على مواكبة هذا الحدث العالمي، بعد أن استطاعت النخب المتميزة من القيادات المواطنة الشابة في المؤسسة تقديم الكثير من النجاح والتميز للعمل الإعلامي في الدولة، مع الحفاظ على الخصوصية الثقافية والاجتماعية، وتقديم نموذج مشرف للشباب الإماراتي القيادي».