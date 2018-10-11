أنغام من 15 دولة تشارك في مهرجان موسيقي جزائري

المصدر: الجزائر - رويترز

تنطلق الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية في الجزائر، بعد غد، بمشاركة 15 دولة، من بينها روسيا التي تحلّ «ضيف شرف» المهرجان.

وتشارك في المهرجان فرق موسيقية من النمسا وفرنسا وإيطاليا، وألمانيا وإسبانيا وأوكرانيا، وجمهورية التشيك وكوريا الجنوبية واليابان، وجنوب إفريقيا والصين وتونس، وسورية والجزائر.

وقال مدير المهرجان، عبدالقادر بوعزارة، في مؤتمر صحافي، أول من أمس، إن الدورة العاشرة ستشهد تكريم الجزائريين الراحلين، رشيد طه وجمال علام، اللذين توفيا أخيراً، «من خلال أداء أغنيتين لهما، أعاد توزيعهما الموسيقي حسين بويفرو».

وأضاف أن أوركسترا أوبرا الجزائر، بقيادة أمين قويدر، ستحيي حفل الافتتاح، بينما سيحيي الجوق الكلاسيكي لمدينة شنتشن الصينية، بقيادة المايسترو جيانان سيما، حفل الختام في 19 الجاري. يذكر أن المهرجان تأسس في 2009 ويجذب في كل عام فرقاً عربية وأجنبية. وتشير الإحصاءات إلى أن الدورة السابقة استقطبت أكثر من 10 آلاف شخص على مدى خمسة أيام.