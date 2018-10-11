كلوي فايتسو تنضم إلى «آرت دبي»

أعلنت إدارة «آرت دبي» عن انضمام كلوي فايتسو، إلى فريق عمل «آرت دبي» بمنصب المديرة الدولية للمعرض من شهر ديسمبر المقبل. وستنظم فعاليات نسخة معرض «آرت دبي» المقبلة في الفترة من 20 إلى 23 مارس المقبل بمدينة جميرا.

وسبق لكلوي أن عملت على مجموعة متنوّعة من المشروعات الثقافية، وبمختلف المناصب، وكان آخر منصب شغلته هو رئيسة التطوير الجماهيري لمعرض فريز فيرز الفني، إضافة إلى إدارتها للعديد من مشروعات تطوير الهوية والتخطيط الثقافي والارتباط الجماهيري لنخبة من العملاء في أوروبا وأميركا وآسيا.

وقالت كلوي: «سعيدة بالانضمام إلى فريق (آرت دبي)، واتطلع قدماً للعمل مع الزملاء لدفع عجلة التقدم إلى الأمام في المعرض، وتعزيز هويته وموقعه بين المعارض الفنية العالمية، ليكون المعرض الفني الرائد والمبتكر عالمياً».

من ناحيته، أشار المدير التنفيذي لمجموعة «آرت دبي»، بنيدكت، إلى أن كلوي تتمتع بخبرة واسعة في العمل مع نخبة جامعي الفنون، وأصحاب المجموعات والمعاهد الفنية.

يذكر أن نسخة «آرت دبي» 2019 ستشهد تعيين ثلاث قيّمات فنيات من فرنسا والبرازيل والإمارات، وهن: إيليس أتاكانا، وفيرناندا برينر، ومنيرة الصايغ، اللائي سيثرين المعرض برؤاهن المتجددة للمسارات الفنية غير الغربية، لتعزيز دور دبي مركزاً ثقافياً عالمياً، ونقطة تلتقي فيها الثقافات من حول العالم.

دبي - الإمارات اليوم