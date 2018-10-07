لوحة لبانكسي تمزّق نفسها فور بيعها

المصدر: لندن - رويترز

مزقت لوحة للفنان البريطاني مجهول الهوية بانكسي نفسها في اللحظة التي بيعت فيها في مزاد لدار سوذبيز بأكثر من مليون جنيه إسترليني أول من أمس.

وقالت دار المزادات الشهيرة إن لوحة «فتاة مع بالون» التي تعد أحد أشهر أعمال بانكسي خرجت عن إطارها مروراً بآلة لتمزيق الورق مخبأة داخل الإطار، في الوقت الذي هوت فيه المطرقة لتعلن بيع اللوحة مقابل مليون و42 ألف جنيه إسترليني (1.37 مليون دولار) وهو مبلغ يعادل السعر القياسي السابق الذي حققه الفنان. ونشر بانكسي صورة على تطبيق إنستغرام لجمهور مصدوم أثناء مشاهدة اللوحة وهي تتمزق إلى منتصفها تقريباً، وكتب تعليقاً يقول: «ها هي تضيع، تضيع، ضاعت...».

وقالت دار سوذبيز إن هذه «بالتأكيد» أول مرة يمزق فيها عمل فني نفسه عقب بيعه في المزاد. ويشتهر بانكسي، الذي يطلق على نفسه هذا الاسم ولا تعرف هويته الحقيقية، برسوم جدارية ساخرة في الهواء الطلق لها موضوعات سياسية. وأصبحت أعمال بانكسي قيمة جداً بعدما كان يوماً فنان غرافيتي مغموراً من مدينة بريستول في إنجلترا.