دراسة: الزواج يحمي من أمراض القلب والسكتات الدماغية

المصدر: نيوكاسل - د.ب.أ

أظهرت نتائج دراسة حديثة أن الزواج قد يحدّ من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. وفي هذه الدراسة، التي أجرتها جامعة كيلي البريطانية، بالتعاون مع جامعة ماكواري الأسترالية، وقام الباحثون بتحليل نتائج 34 دراسة، وفحص بيانات أكثر من مليوني شخص من أعمار تراوح بين 42 و67 عاماً في أوروبا. وخلصت الدراسة إلى أن غير المتزوجين، سواء لم يسبق لهم الزواج أبداً، أو المطلقين، أو الأرامل، يرتفع لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة بالمتزوجين. ومازالت هذه النتائج بحاجة إلى دراسات أخرى، تثبت مدى تأثير الحياة الأسرية في الصحة.