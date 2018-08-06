مركز جمعة الماجد ينظّم ورشة الأرشيف الإلكتروني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في إطار الموسم الثقافي الصيفي، نظّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث الورشة التدريبية الرابعة، أول من أمس، بعنوان «الأرشيف الإلكتروني: نُظم تأمين وحفظ واسترجاع الملفات والوثائق إلكترونياً»، قدّمها د. أحمد عبدالراضي، رئيس قسم الخدمات الفنية بالمركز، وحضرها 46 متدرباً ومتدربة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة وطلاب الجامعات. ويسعى مركز جمعة الماجد، من خلال تنظيم هذه الورش في الموسم الثقافي الصيفي، إلى نشر الفائدة، واختيار الموضوعات التي تهم المتدربين، والموضوعات التي تسهم وتواكب وتيرة التطور الذي تسعى إليه الدولة. كما يسعى من خلالها إلى تقديم مساهمة فعالة في «عام زايد» الذي يقام تحت شعاره العديد من الفعاليات.

وقال عبدالراضي: «إن الهدف الأساسي من الورشة هو التعريف بأحدث الطرق والتقنيات المستخدمة في مشروعات الأرشفة الإلكترونية في المنطقة العربية والعالم في السنوات الأخيرة، والمعايير المتبّعة في ذلك».

وقد بدأت الورشة بالحديث عن أهمية المحفوظات والتوثيق في المؤسسات ومفهوم الوثائق وطرق الحفظ المتّبعة، ثم تناولت عدداً من المحاور المهمة، منها: التعريف بطرق تحويل الوثائق إلى الشكل الرقمي، وتطبيق أساليب بناء الأرشيف الإلكتروني في المؤسسات، والتعريف بأشهر الأنظمة الخاصة بالأرشيف الإلكتروني.