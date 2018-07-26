20 قياديـة إمـاراتيـة يعززن خبراتهن في «دبي للمرأة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت مؤسسة دبي للمرأة أمس، أعمال البرنامج التدريبي حول «أساسيات حوكمة الشركات والمؤسسات الحكومية»، الذي تنظمه بالتعاون مع معهد حوكمة الشركات التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي.

ويهدف البرنامج الذي استمر لثلاثة أيام بمشاركة 20 قيادية إماراتية بمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، إلى ترسيخ أنظمة وممارسات الحوكمة بالمؤسسات، وتعزيز المهارات القيادية والإدارية للمُشارِكات فيه، من خلال التعريف بمفهوم الحوكمة وأبرز مبادئها وعناصرها وضوابطها ومتطلباتها وأهميتها للمؤسسات والعاملين بها والمساهمين فيها.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة شمسة صالح، إن تنظيم البرنامج يأتي في إطار الدعم الذي توليه حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وحرصها على توفير أفضل البرامج بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية المتخصصة، لتأهيل القيادات النسائية الإماراتية وإكسابهن مهارات متقدمة تعود بالنفع عليهن، وعلى المؤسسات التي يعملن فيها وعلى دولة الإمارات بصفة عامة.

وأوضحت أن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة 2017 - 2021، تتضمن عدداً من المحاور الرئيسة، منها تطوير وتنفيذ برامج مصممة خصيصاً لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية بكل القطاعات ترجمة لرؤية الإمارات 2021، مع أهمية تنفيذ شراكات استراتيجية مع كل الجهات والهيئات الداعمة من القطاعين العام والخاص، القادرة على إحداث نقلة نوعية في ملف المرأة لتعزيز دورها في المجتمع، لاسيما المجال الاقتصادي وقطاع الأعمال لإعداد جيل قيادي واعد من النساء مزود بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات الاستراتيجية.

وناقش البرنامج التدريبي -الذي انعقد في فندق فور سيزونز شاطئ جميرا بدبي- التوجهات العالمية في مجال الحوكمة وفهم العلاقة بين الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

وقالت مدير إدارة التطوير المؤسسي والبحوث بمؤسسة دبي للمرأة سلطانة سيف، إن برنامج «أساسيات حوكمة الشركات والمؤسسات الحكومية» يهدف إلى التعريف بمفهوم الحوكمة وســبب نشــأتها وأهم مبادئها، وتوضيح أهم عناصــرها ومتطلباتها، وتسليط الضوء على أســباب اهتمام الدول والشــركات بالحوكمة، وتوضيــح مفهــومها في المؤسســات الحكومية والأجهزة العامة بالدولة، والتعريف بدور الدولــة في حوكمة مؤسســات المجتمع المدني.

وأوضحت أن البرنامج التدريبي اشتمل على ست جلسات عمل على مدى ثلاثة أيام، بالإضافة إلى الجلستين الافتتاحية والختامية، ودراسات حالة، وتطبيقات عملية، وتمارين تفاعلية للمشاركات، تركز على تعزيز مفهوم العمل الجماعي وروح الفريق.