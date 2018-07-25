زايد.. اهتمام مبكر بعلوم الفضاء

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تحت عنوان «حلم يتحقق» أهدت مجلة «ماجد» قراء عددها الجديد صورة نادرة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أثناء لقائه بعالم الفضاء العربي فاروق الباز، وفريق من وكالة «ناسا» في 12 مارس 1967. وتبرز هذه الصورة اهتمام المغفور له الشيخ زايد بعلوم الفضاء والعلوم بشكلها العام، وإيمانه بدورها في تطور الشعوب والدول.

وتحتفي المجلة بمناسبة مرور أربعة أعوام على إنشاء وكالة الإمارات للفضاء، أول وكالة عربية للفضاء، و«مسبار الأمل» لاستكشاف المريخ، برنامج الإمارات لروّاد الفضاء، وغيره من المشروعات التي توليها دولة الإمارات الآن أولوية استراتيجية، لتحقيق رؤية وكالة الإمارات للفضاء على المدى البعيد.. وجميعها كانت حلماً في ذهن القائد المؤسس.

وتحمل صفحة «عام زايد» لهذا العدد عنوان «جامع الشيخ زايد الكبير»، وتسلط الضوء عليه باعتباره مَعلماً دينياً وثقافياً يجسّد رسالة التسامح والسلام التي أرستها دولة الإمارات.