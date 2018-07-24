أخت ميغان ماركل: لن أتخلى عن «الأخ الكبير»

المصدر: لندن ــ رويترز

ألمحت سمانثا ماركل، الأخت غير الشقيقة لميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، حفيد ملكة بريطانيا، أمس، إلى أنها قد تشارك في نسخة المشاهير من برنامج الواقع (الأخ الكبير)، ما قد يتسبب في حرج لميغان، بسبب بروتوكولات العائلة الملكية، التي تمنع على الأمراء، وزوجاتهم، وأقرباء الدرجة الأولى، المشاركة في مثل هذه البرامج.

وقالت سمانثا، رداً على سؤال في برنامج «صباح الخير يا بريطانيا»، الذي تبثه قناة «آي.تي.في» التلفزيونية، حول ما إذا كانت ستشارك في البرنامج: «عملت في مجال الإعلام طول حياتي، فلماذا لا أشارك؟ لماذا أتوقف عن الحياة بسبب شأن عائلي.. لا لن أتخلى عن برنامج (الأخ الأكبر)». ووجهت أيضاً نداء لأختها ميغان، للتواصل من جديد مع والدها توماس ماركل، الذي غاب عن حفل زفاف ميغان وهاري، وأدلى بسلسلة من التصريحات العلنية المتضاربة بشأن عدم حضوره. وقالت «إنه قلق بسبب بعدها وعدم تواصلها مباشرة، ومن ثم هو بحاجة لمعرفة أنها بخير وسعيدة، وإلى عودة الأواصر.. أتمنى أن يتحقق ذلك قريباً».

ومن المتوقع أن يجري بث نسخة المشاهير من برنامج «الأخ الكبير»، الذي تعرضه القناة الخامسة بالتلفزيون البريطاني، في أغسطس المقبل.