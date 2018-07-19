60 ساعة عن الصين على «Quest عربية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستمر «Quest عربية»، التي تبث البرامج الترفيهية الواقعية الناطقة باللغة العربية، في تخصيص حيّز مهم من جدول برامجها منذ عام 2017 للبرامج الصينية، التي تجاوزت الـ60 ساعة، انطلاقاً من التزام القناة بتعريف الجمهور العربي بكل الثقافات العالمية، واطلاعهم على مختلف طرق العيش التي يعتمدها السكان حول العالم.

وتلقي هذه البرامج - التي تبث أسبوعياً - الضوء على الثقافة الصينية بمختلف جوانبها لأول مرة باللغة العربية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي تندرج ضمن جهود التقارب والتعاون المتنامية، التي تجمع كلاً من الصين والإمارات.

• تناقش البرامج كيف استطاعت الحضارة الصينية الحفاظ على ثقافتها في ظل الحداثة.

وضمن سلسلة البرامج المخصصة للثقافة الصينية، بدأت بعرض سلسلة البرامج الجديدة الخاصة بمبادرة طريق الحرير «USILK»، بالتزامن مع الاحتفال برأس السنة الصينية الجديدة. وتتنوّع موضوعات هذه البرامج لتستهوي كل شرائح المشاهدين وتشمل المغامرات والطهي والفن والدراسة.

وتناقش البرامج الخاصة بطريق الحرير التقاليد الرائعة والغامضة للصين، وكيف استطاعت هذه الحضارة الحفاظ على ثقافتها جنباً إلى جنب مع الحداثة، إضافة إلى فنون الدفاع عن النفس التي نشأت هناك، والكثير من الموضوعات التي يتم استكشافها ضمن سلسلة أسبوعية. قال مدير عام قناة «Quest عربية»، خالد خوري: «يسعدنا أن نشهد ترسيخ العلاقات التي تربط الإمارات بالصين، وأن تسهم (Quest عربية) في هذا الأمر كمؤسسة إعلامية رائدة في الإمارات لها قاعدة واسعة من المتابعين، من خلال مواصلتها بث برامج المحتوى الصيني. فعرضنا للبرامج الترفيهية الصينية ليس سوى بداية لمزيد من التبادل الثقافي المستقبلي بيننا، وخير دليل على انفتاح شعبي البلدين أحدهما على الآخر. وستستمر القناة في تقديمها للمشاهدين برامج عن الصين، لاسيما أنّ فعاليات الأسبوع الإماراتي - الصيني تنعقد حالياً».

