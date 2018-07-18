مصر تحارب غش مدرسة "ولاد الأكابر"

المصدر: خالد محمود - القاهرة

حجبت وزارة التربية والتعليم بمصر رسميا نتيجة 82 طالبا في لجنة مدرسة عبد الحميد رضوان الثانوية بسوهاج ، والمعروفة باسم لجنة "ولاد الأكابر" بعد أن تاكد لها رسميا تطابق اجابات الطلبة الممتحنين به، في خطوة تلت اعلانا سابقا للوزارة بأنها الغت نتيجة هؤلاء الطلاب.

وقال رئيس امتحانات الثانوية العامة رضا حجازي في مداخلة له مع برنامج "آخر النهار" أمس أن "الوزارة قررت الحجب نتيجة تطابق اجاباتهم وهو ما تأكد عبر لجنة شكلتها الوزارة لفحص اوراق اجابات الطلاب بالاضافة لنتائج فحص كاميرا المراقبة بالمدرسة.

واثار حجب الوزارة لنتائج اللجنة ردة فعل واسعة في سوهاج ومحافظات اخرى، حيث نظم اولياء امور الطلاب المحجوب نتائجهم احتجاجا ضد القرار.

وشهدت مصر ضجة واسعة بعد ان نشرت صحف ومواقع محلية تقارير موثقة عن تحويل طلاب من محتلف انحاء مصر، ينتمون الى اسر وعائلات متنفذة، الى لجان مدرسة عبد الحميد رضوان الثانوية بدار السلام لماتردد عن سهولة الغش بها نظرا لكونها منطقة قبلية ونائية ولها طبيعة جغرافية معينة في صعيد مصر.

وقال مصدر تعليمي طلب "حجب اسمه" ل"الامارات اليوم"، أن " مايسمى ب(لجنة أولاد الأكابر) في سوهاج موجودة منذ سنوات، والشارع يتحدث عنها بالتفصيل وعن كيفية تحويل ابن كل مسؤول كبير او ثري او عائلة كبرى اليها لينجح ويحصل على مجموع في الثانوية العامة، وهذا الوضع حصل في كل العهود قبل 25 يناير وبعدها، والتحرك كان يحتاج الى معلومات موثقة والى ادوات وامكانيات للمواجهة والي مراعاة هذا الوضع الخاص في الصعيد حيث البعد عن السلطة المركزية والقبلية والسلاح والمجتمعات المغلقة على نفسها وغير القابلة للاختراق، كل هذا جعل من مواجهة المشكلة أمرا صعبا".

و تبرأ رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري طارق عبد الحميد رضوان ، وابن وزير الثقافة السابق عبد الحميد رضوان من صلتهما أو عائلته بقضية "اولاد الأكابر"، وقال في تصريحات اعلامية إن علاقته بالمدرسة انتهت منذ أن تبرع جده بأرضها.

وقال الخبير التربوي والناشط في تيار استقلال المعلمين علي عبد الهادي لـ"الامارات اليوم" ان " مواجهة عملية الغش عملية تربوية وليست عملية يمكن تنفيذها بأدوات ادارية أو شرطية، فالغش واقراره والتواطؤ عليه يبدأ من البيت ، والوالد الذي يشجع ويحمي ويساعد ابنه على ارتكاب الغش هو المشكلة، وأكد عبد الهادي ان "الذين نقلوا ابناءهم الى لجنة عبد الحميد رضوان هم شخصيات محترمة ومرموقة في نظر المجتمع ويجب كشفها ومحاسبتها".

واستطرد عبد الهادي ان الحلقة الثانية في القضية هي النفوذ واستخدامه، وفي اللحظة التي ستصل فيها قضية "اولاد الاكابر" الى كشف شبكة النفوذ ومحاكمتها سنكون نجحنا، والا سيصبح الأمر شبيها بمحاكمات الطيران الشهيرة عام 1967".