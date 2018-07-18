هاري وميغان في «ضيافة مانديلا»

المصدر: لندن - رويترز

زار الأمير هاري وزوجته ميغان، أمس، معرضاً أقيم بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد الزعيم ورئيس جنوب إفريقيا الراحل، نيلسون مانديلا. والتقى دوق ودوقة ساسكس مع أصدقاء وأسرة الزعيم، الذي حارب التمييز العنصري في بلده، وتوفي في عام 2013، ومنهم حفيدته زاماسوازي دلاميني - مانديلا.

وتحدثا أيضاً مع أندرو ملانجيني (92 عاماً) الذي قضى قرابة ثلاثة عقود في سجن جزيرة روبن مع مانديلا.

وكان الأمير هاري زار زنزانة مانديلا أثناء زيارة قام بها لجنوب إفريقيا في عام 2015.

وأقيم المعرض، الذي يحمل عنوان «في ضيافة مانديلا»، بأشكال متنوعة في أنحاء متفرقة من العالم، منها ستة أسابيع في مجلس مدينة باريس عام 2013.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة نلسون مانديلا، سيلو هاتانج: «لندن كانت عاصمة الدولة المستعمرة لجنوب إفريقيا، وفي الوقت نفسه كانت مركز الكفاح العالمي ضد التمييز العنصري، كما كانت أيضاً مقراً لبعض أكثر خطب نيلسون مانديلا إلهاماً». والمعرض المقام في ساوثبانك سنتر بلندن مفتوح مجاناً للجمهور، ومستمر حتى 19 أغسطس المقبل.