مشاركة فاعلة لبلدية دبي في «القمة العالمية للمدن»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عاد وفد بلدية دبي بعد مشاركته في مؤتمر القمة العالمية للمدن لعام 2018، الذي استضافته سنغافورة، أخيراً، تحت شعار «المدن المأهولة والمستدامة: حاضنة للمستقبل من خلال الابتكار والتعاون»، شاركت بلدية دبي بوفد ترأسه مدير عام البلدية، داوود الهاجري، وعضوية كل من طالب جلفار مساعد مدير عام البلدية لقطاع خدمات البيئة والصحة العامة، ومدير إدارة التسويق المؤسسي والعلاقات، خالد بدري، ومدير إدارة الصرف الصحي والري، فهد العوضي.

وأسهم مدير عام البلدية في الجلسات الحوارية للقمة، من خلال منتدى رؤساء المدن العالمية، الذي كان بمثابة منصة عالمية لرؤساء البلديات والوزراء وقادة المدن، لمناقشة التحديات الحضرية، وتبادل أفضل الممارسات، كما عقدت خلال المنتدى دورتان تفاعليتان لمناقشة الاستراتيجيات الرامية إلى ضمان بقاء المدن قابلة للتكيف مع التكنولوجيات والابتكارات الجديدة، وتسليط الضوء على الدعم الحكومي اللازم لإعداد المدن، لتبني الابتكارات والموارد البديلة الأخرى لإثراء البنية التحتية للمدن. وناقشت الجلسة التفاعلية الأولى التي كانت بعنوان «ما ينبغي على رؤساء وعمداء البلديات القيام به للاحتضان والاستفادة من الابتكارات»، أدوات الحوكمة الرئيسة التي تمكّن رؤساء البلديات من الاستفادة من نقاط القوة للابتكارات التي تساعد على النهوض بتنمية المدن، فضلاً عن بحث الاستعداد الأمثل لاحتضان الابتكارات والتكيف مع التقنيات الجديدة، بالإضافة إلى مناقشة العوامل المساعدة الضرورية للتعامل مع التحديات. وتم من خلال الجلسة التفاعلية الثانية، التي كان موضوعها «ما الذي يمكن أن يفعله رؤساء وعمداء البلديات لجذب التمويل لمشاريع البنية التحتية؟»، بحث المصادر البديلة لتمويل البنية التحتية للمدن، ومناقشة التحديات التي ستواجهها المدن مع هذه المصادر البديلة، وتسليط الضوء على قضايا التنمية.