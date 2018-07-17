اكتشاف أقدم آثار للخبز

المصدر: كوبنهاغن - د.ب.أ

أكد باحثون من بريطانيا والدنمارك أنه من غير المستبعد أن يكون الإنسان بدأ تناول الخبز في وقت أقدم مما كان يُعتقد حتى الآن، حيث عثر الباحثون على آثار متفحمة لمادة غذائية يمكن تصنيفها على أنها خبز يقدر عمرها بنحو 14 ألفاً و400 سنة. وكان الاعتقاد السائد حتى الآن هو أن الخبز ظهر مع ظهور الزراعة قبل نحو 4000 سنة. ودرس الباحثون من جامعة لندن بقايا متفحمة من مواد غذائية عثر عليها في مواقد سابقة. وقال الباحثون إن الدراسة تدل على أن الصيادين وجامعي الثمار من أبناء حضارة النطوفية شمال غرب القدس المحتلة كانوا يستخدمون نباتاً يعرف بالديس البحري مع القمح في صناعة أرغفة مسطحة تشبه الخبز، من دون خميرة.

وأشار الباحثون إلى أن زراعة الحبوب لم تكن معتادة حتى ذلك الحين، ما يعني أن الخبز كان استثناء.

وأوضح الباحثون أن بقايا الخبز التي فحصوها بالمجهر الإلكتروني كانت تحتوي على آثار حبوب، ولكنها كانت تحتوي أيضاً على آثار جذور «حيث يبدو أن مكونات من الحبوب وغير الحبوب قد طحنت بشكل تام، ثم صفيت بمصفاة وانتقيت»، حسبما كتب الباحثون.