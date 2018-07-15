صيف الإسكندرية: سينما ومسرح وموسيقى

المصدر: القاهرة - رويترز

تستعد مدينة الإسكندرية في شمال مصر، لانطلاق مهرجان الصيف الدولي السادس عشر غداً، وهو المهرجان الذي يضفي عادة أجواء احتفالية على المدينة المطلة على البحر المتوسط بالتزامن مع توافد آلاف المصطافين عليها.

ويضم برنامج المهرجان الذي ينظمه مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية حفلات موسيقية فردية وجماعية، وعروضاً للمسرح والسينما والفنون التراثية، إضافة إلى أنشطة خاصة للأطفال.

ويبدأ البرنامج بحفل لفريق «أوتوستراد» من الأردن على المسرح المكشوف لمكتبة الإسكندرية، ثم يقام في اليوم التالي وعلى المسرح ذاته حفل لفريق «ترايكل» من السويد.

وتتوالى عروض الفرق الموسيقية المستقلة من مصر مثل «كايروكي» و«مسار إجباري» و«قرار إزالة» و«آر. تي نوبة» و«شارموفرز».

كما يقدم المهرجان حفلات غنائية فردية لمغنين من مصر وخارجها، منهم المصري علي الحجار والسورية فايا يونان والسودانية آسيا مدني، إضافة إلى حفل إنشاد لفرقة الإخوة أبوشعر من سورية.

كما يقدم الموسيقار عمر خيرت حفلين بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية لباقة من مؤلفاته الموسيقية.

وتختتم المغنية المصرية كارمن سليمان ليالي مهرجان الصيف بحفل في القاعة الكبرى لمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية بمصاحبة أوركسترا المايسترو جورج قلته.