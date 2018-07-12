حلا شيحة تخلع النقاب

المصدر: القاهرة- نجلاء أبو النجا

رغم اعتزال الفنانة المصرية حلا شيحة منذ سنوات طويلة وارتداءها النقاب، الا أنها ظلت محط اهتمام جمهورها ومازالت حتى الان.

وفاجأ أحد أطباء الاسنان الجمهور بنشر صورة لحلا شيحة برفقة اختها الممثلة هنا شيحة، وفوجئ الجمهور بأن حلا تخلت عن النقاب وظهرت بحجاب رأس عادي مثل الذي ارتدته في بداية اعتزالها الفن وقبل الزواج.

واعتبر الجمهور الصورة مؤشرا جيدا لعدول حلا عن تعنتها الشديد بالابتعاد عن الاضواء والحياة العادية ولجوئها للتشدد الشديد.. حيث أن طبيب الاسنان المعالج لها رجل وشابّ أيضا في مقتبل حياته.

وكتب الطبيب الذي يدعى محمد عماد تعليقا مع الصورة «لما تبقى دكتور أسنان حلا شيحة وهنا شيحة أكيد أنا اسعد انسان في الدنيا».

ويذكر ان حلا شيحة اعتزلت على يد الفنانة المعتزلة حنان ترك بعد أن دعتها الى درس ديني ثم بدأت في التقرب لها حتى قررت حلا ارتداء الحجاب.

وبعد زواجها ارتدت النقاب ورفضت الاقتراب من اي شيء يخص حياتها الفنية السابقة وحذرت أي شخص يحاول نشر صورها قبل الحجاب بقولها «بلاش تستفزون».