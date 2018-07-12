«ثقافة أبوظبي» و«إعمار» تطلقان مبادرة «ندعم الثقافة»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقّعت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي اتفاقية تعاون مع مجموعة إعمار العقارية، لدعم مبادرة «ندعم الثقافة» الخاصة بتعزيز دور الشركات والمؤسسات الوطنية وقطاع المال والأعمال في حركة التأليف والترجمة والنشر، وإشراكها في تطوير آليات النشر والتوزيع، بما ينعكس إيجاباً على الحياة الثقافية ومجتمع القراءة في دولة الإمارات وعموم المنطقة العربية.

وقّع الاتفاقية كل من المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الخدمات المساندة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سعود الحوسني، والعضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية»، في مقر دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أحمد المطروشي، بحضور مدير إدارة النشر في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سعيد حمدان الطنيجي، والمدير التنفيذي لخدمات الشركاء في شركة إعمار، إبراهيم الهاشمي.

وقال سعود الحوسني: «أن مبادرة (ندعم الثقافة) تسعى إلى توفير الأرضية المناسبة لإسهام القطاع الخاص والمؤسسات من خارج القطاع الثقافي، لتلعب دوراً فاعلاً في إغناء المشهد الثقافي، حيث نعمل حالياً على وضع اتفاقات تعاون أخرى مع مؤسسات مجتمعية مهتمة بهذا الشأن».

وأوضح عبدالله ماجد آل علي، أن «توقيع الاتفاقية مع (إعمار) سيسهم في توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص، بما فيه قطاع الأعمال والقطاع التجاري، لدعم النمو الثقافي في المجتمع»، وقال: «إن مشروعات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي لنشر الكتب تحظى بسمعة طيبة في الأوساط الثقافية، لاسيما مشروع (كلمة) للترجمة، الذي تمكّن من نقل أهم الكتب من لغات العالم إلى اللغة العربية، وهي في متناول القارئ العربي في كل مكان. وستكون مبادرة (ندعم الثقافة) البوابة التي نعقد من خلالها شراكات تدعم إيصال المعرفة إلى الجميع».

وتقتضي الاتفاقية ترجمة ونشر عناوين تُعنى بمجالات التنمية الاقتصادية والتجارة والثقافة والتراث، وتنظيم برنامج ثقافي تعليمي يرافق إصدار الكتب، يتضمن حفلات توقيع كتب وجلسات حوارية ودورات تدريبية. وتشتمل أيضاً على خدمات الترويج الإعلامي والرقمي للأنشطة المتضمنة في المبادرة، ومنح مميزات حصرية لموظفي «إعمار»، مثل خصم خاص على أسعار الكتب الصادرة عن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وبطاقات عضوية لمكتبات دار الكتب، وتبادل الشراكات في مبادرات تخدم المجتمع، وإهداء الكتب ضمن المبادرات المجتمعية. وقال العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية»، أحمد المطروشي: «تمثل شراكتنا مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي امتداداً لالتزامنا بدعم المبادرات الاجتماعية البنّاءة، بما في ذلك الأنشطة والفعاليات التي تثري المشهد الثقافي والإبداعي المزدهر في دولة الإمارات. وتعدّ مبادرة (ندعم الثقافة) خطوة في غاية الأهمية نحو ترسيخ قيم حب المطالعة والمعرفة بين مختلف فئات المجتمع».