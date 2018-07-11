كسوف جزئي للشمس يوم الجمعة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن مركز الفلك الدولي أن يوم الجمعة، 13 يوليو الجاري، سيحدث كسوف جزئي للشمس، ويمكن مشاهدته من جنوب شرق المحيط الهندي، وتحديداً في المنطقة الواقعة بين قارة أستراليا والقارة القطبية الجنوبية.

وأضاف المركز في بيان له، أمس، أن الكسوف سيكون مشاهداً من اليابسة في أجزاء بسيطة من أقصى جنوب قارة أستراليا، وفي أجزاء بسيطة من أقصى شمال القارة القطبية الجنوبية، وسيكسف ما نسبته 34% من قُطر قرص الشمس.

وقال مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد شوكت عودة، إنه في يوم الجمعة 13 يوليو صباحاً سيحدث اقتران شهر ذي القعدة (المحاق)، وفي ذلك اليوم يمكن رؤية الهلال من العالم العربي باستخدام التليسكوب فقط من غرب العالم العربي، أما يوم السبت فيمكن رؤية الهلال بعد غروب الشمس بالعين المجردة من معظم دول العالم، وعليه من المتوقع أن يبدأ شهر ذي القعدة يوم السبت في بعض الدول، في حين أنه سيبدأ يوم الأحد في بقية دول العالم الإسلامي.