«قبعات ذكية» لعمال بلدية الحمرية

المصدر: الشارقة - الإمارت اليوم

بادرت بلدية الحمرية في توزيع قبعات ذكية تم تصميمها بهدف تخفيف الحرارة على عمال البلدية وباشر موظفو بلدية الحمرية في توزيعها، صباح أمس، على مختلف العمال في مواقع عملهم والتي تأتي في إطار خطط إدارة بلدية الحمرية في تخفيف الحرارة عن العمال خلال تأديتهم لأعمالهم.

وأكد مدير بلدية الحمرية مبارك راشد الشامسي أن هذه القبعة الذكية والتي جرى تزويدها بمروحة متطورة تم الاعداد لها من العام الماضي و تعمل على الطاقة الشمسية ودراسة الفكرة وإنتاج كميات كبيرة تفي بمختلف عمال بلدية الحمرية لاسيما من المتواجدين في مواقع العمل التي تتطلب العمل خلال ساعات النهار في غير أوقات منع العمل التي نصت عليها تعليمات وزارة العمل.

وأشار إلى أن تلك القبعات جرى توزيعها على العمال الميدانيين في مختلف المهن والمواقع الخدمية خاصة ممن يتعرضون لأشعة الشمس بصورة دائمة وذلك لحمايتهم من أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة في هذا الوقت من العام. مبيناً بأن هذه المبادرات تنشر الأجواء السعادة وحب العمل واالإيجابية والحيوية بين العمال ما ينعكس إيجابيا على جودة العمل وبذل المزيد من العطاء في خدمة مؤسستهم.

وأوضح الشامسي أن المبادرة تواصلت لتشمل توعية العمال بطرق الوقاية من أشعة الشمس، وللحد من الإصابة بالإنهاك الحراري جراء تعرض الجسم لفترات طويلة تحت الشمس، وذلك من خلال توزيع قبعات ذكية تقي من الشمس، ومزودة بمراوح هوائية تعمل على الطاقة الشمسية، إلى جانب زيارة العمال في مواقع عملهم الميداني وتوزيع المثلجات والماء البارد عليهم.