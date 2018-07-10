«فرحة طفل» تسعد 55 طفلاً في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

نظمت إدارة «ترايدوم للألعاب» في رأس الخيمة، بالتعاون والتنسيق مع فرع جمعية دار البر في الإمارة، فعالية «فرحة طفل» بمركز المنار في رأس الخيمة، بهدف إسعاد الصغار المستفيدين من المبادرة المجتمعية وأسرهم، تطبيقاً لنهج السعادة الذي تتبناه الدولة وتحث عليه قيادتنا الرشيدة.

وقال مدير فرع «دار البر» في رأس الخيمة علي عبدالله الشحي، إن 55 طفلاً من الذكور والإناث من أبناء الأسر المحتاجة والمسجلة لدى فرع الجمعية، من بينهم 16 يتيماً شاركوا في الفعالية الترفيهية، التي اشتملت على ترفيه مجاني للأطفال، واستمتعوا خلاله بالألعاب الترفيهية المتوافرة في مركز الشركة وتقديم وجبات غذائية لهم وهدايا، فيما أبدى الصغار سعادتهم البالغة خلال المبادرة الإنسانية الجديدة.

وتوجه الشحي بالشكر والتقدير إلى إدارة «ترايدوم للألعاب»، نظير اختيارهم فرع جمعية دار البر في رأس الخيمة لحضور افتتاح صالة ألعاب الشركة الجديدة في رأس الخيمة وإسعادهم الأطفال، مؤكداً حرص فرع الجمعية على أداء دوره في تنفيذ المشروعات الخيرية، وبرامجه المجتمعية التنموية التي تصبّ في مصلحة المجتمع بالدولة.