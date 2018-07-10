الفوتوغراف يوثق الفنون في «الشارقة.. وجهة نظر 6»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تفتتح مؤسسة الشارقة للفنون، يوم السبت المقبل، النسخة السادسة من معرض التصوير الفوتوغرافي «الشارقة.. وجهة نظر»، في تمام السادسة مساءً في رواق 1 و2 بساحة المريجة في الشارقة. يشارك في المعرض 42 مصوراً فوتوغرافياً من الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مقدمين مقاربة لثيمة «الأداء»، عبر تجسيد أي إيماءة أو حركة أو فعل، حيث توثق أعمالهم ماضياً لاييزال له أثر حاضر.

• يسعى «المعرض» إلى صقل مهاراتهم وتقنياتهم وإثراء ثقافتهم.

ويعد معرض «الشارقة.. وجهة نظر» إحدى المبادرات المجتمعية السنوية، التي تهدف من خلالها مؤسسة الشارقة للفنون إلى دعم ممارسة التصوير الفوتوغرافي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتطوير مهارات المصورين المحليين والإقليميين وتشجيع تعاونهم، ليس عبر تواصلهم فقط، بل بما يتخطى ذلك إلى فضاءات المجتمعات الثقافية في الدول المشاركة. وتطرح الثيمة المتغيرة، التي يقدمها المعرض كل عام، تحدياً متجدداً للمصورين، يسعى إلى صقل مهاراتهم وتقنياتهم وإثراء ثقافتهم بأنواع وثيمات التصوير الفوتوغرافي المتعددة.

وعلى غرار الدورات السابقة، استهل معرض «الشارقة.. وجهة نظر» هذه الدورة المستمرة حتى 8 سبتمبر المقبل؛ بتوجيه دعوة مفتوحة لكل المصورين في دول مجلس التعاون الخليجي، للمشاركة في نسخته السادسة في أبريل الماضي، وقد استجاب لهذه الدعوة ما يزيد على 80 مشاركاً من شتى الخلفيات الاحترافية والمهارات والاهتمامات، ووصل مجموع الصور المقدمة إلى 400 صورة فوتوغرافية، اختارت منها لجنة التحكيم ما يزيد على 120 صورة، تنوعت بين تجسيد لأشخاص وحيوانات وجمادات في طور الحركة، في عروض أدائية عفوية، وأخرى معد لها.

