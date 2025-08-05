مجلة «كتاب» تتزين بـ «بصمة» محمود درويش في ذكراه

في عددها الجديد، تطل مجلة «كتاب» - التي تصدر عن هيئة الشارقة للكتاب - بدراسة عن البصمة الصوتية لدى الشاعر الفلسطيني، محمود درويش، في الذكرى الـ17 لرحيله، التي توافق التاسع من أغسطس الجاري.

وكتب الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب ورئيس التحرير، أحمد بن ركاض العامري، افتتاحية العدد الجديد، بعنوان «تكريم الرؤية والمكانة»، عن نيل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسام الرئيس الفخري لجامعة إكستر الذي تقدمه الجامعة للمرة الأولى في تاريخها، مضيفاً: «عندما تقترن الرؤية الثقافية الإنسانية بإنجازات كبيرة على صعيد الدرس التاريخي والكتابة الإبداعية والتأليف وحماية الإرث العربي الإسلامي وخصوصاً المخطوطات، فإن الصورة تتكامل، وندرك معنى المكانة العالمية المرموقة للحاكم الحكيم، والمثقف المؤرخ، والمبدع المؤلف، في مختلف دول العالم»، موضحاً أن الوسام يأتي «تكريماً لإسهامات سموه في الثقافة والتعليم والبحث العلمي والتنمية الثقافية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية، ودوره الكبير في تعمير الجسور الثقافية».

كما تطرق أحمد العامري لمنح جامعة ليستر الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة ورئيسة مجلس أمنائها ورئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، لقب «أستاذ فخري»، مشيراً إلى أن هذا اللقب «هو الأول من نوعه الذي تمنحه الجامعة، تقديراً لإسهاماتها المؤثرة في تمكين المرأة، ونشر القراءة بين الأطفال، وتطوير الثقافة على مختلف المستويات». ونشرت المجلة أيضاً استطلاعاً تحدث فيه أدباء عرب عن لحظة الكتابة، وحواراً مع الشاعر والناقد والمترجم الكاميروني بيل ف. ندي، ومقالات ودراسات عدة.

وتضمّن العدد الـ82 من المجلة تقريراً عن منح فنزويلا وسام أندريس بيّو من الدرجة الأولى، لستة شعراء فلسطينيين شاركوا في الدورة الـ19 من المهرجان العالمي للشعر في كراكاس.

وفي زاويته «رقيم»، كتب مدير تحرير المجلة، علي العامري، مقالاً بعنوان «التجربة الفنزويلية»، تناول فيه الثقافة باعتبارها استراتيجية في الجمهورية البوليفارية، مضيئاً على مدرسة خوان كالساديّا الوطنية للشعر التي أسست في عام 2022، وتُعنى برعاية الموهوبين شعرياً من طلبة المدارس في عموم البلاد.