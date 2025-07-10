عبدالله بن دلموك: الأسرة نسيج الثقافة الحيّة وحافظة القيم الأصيلة

أكد الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، أن «الأسرة هي نسيج الثقافة الحيّة، وحافظة القيم الأصيلة، ويتكامل دورها مع المدرسة التي تباشر في إعداد أبنائنا لأخذ دورهم في مجتمعهم، ويحقّقون طموحاتهم كاملة، ليصبحوا مواطنين صالحين، أصحاب شخصيات فاعلة في المجتمع، نافعين لأنفسهم وأسرهم ومجتمعهم ووطنهم، متميزين بعطائهم المتجدد، الأمر الذي يؤكد أهمية القيم والمبادئ في تحصين المجتمعات، ودوام استقرارها وازدهارها، وتعزيز قيم المواطنة الصالحة التي ترتقي بأفرادها».

وتناول بن دلموك - خلال محاضرة بعنوان «القيم التربوية في الموروث الإماراتي»، أقيمت في مدارس دبي فرع الخوانيج، ضمن الموسم الثالث من «المخيم الصيفي لفرجان دبي» و«خدمة الأمين» - أخلاقيات المجتمع الإماراتي والروابط الأسرية، وغيرها من المبادئ التربوية العامة في سبيل الإسهام في تنشئة جيل مفعم بالمعرفة والوعي، محب لمحيطه ووطنه.

وشدّد الرئيس التنفيذي لمركز حمدان على محورين رئيسين هما الأهل والمدرسة، وأهمية الدور التكاملي فيما بينهما، مشيراً إلى أن بناء الإنسان يبدأ من الأسرة، ويمتد من خلال المدرسة، ويترسخ بتفاعل الفرد مع مجتمعه، وكلما تكاملت هذه الأطراف نجحنا في غرس المبادئ الصحيحة، وتعزيز مفاهيم المواطنة.

وتطرق بن دلموك في حديثه إلى ضرورة التمسك بالمبادئ والسلوكيات الأساسية التي تم توارثها قائلاً: «فهم قيمنا التربوية وتقاليدنا الأصيلة، وتطبيقها في مختلف جوانب الحياة، من أهم ركائز تقدمنا وتطورنا، ووسيلة فعالة لتحقيق أهدافنا ببناء مستقبل مزدهر ومستدام».