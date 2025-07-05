«100 قصة من مجتمعنا» تعكس التنوع الثقافي في الإمارات

مع الإقبال الكبير على مبادرة «100 قصة من مجتمعنا» أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، تمديد فترة المشاركة حتى 31 أغسطس المقبل، وذلك لتوسيع أثر المبادرة مجتمعياً، وإتاحة الفرصة أمام المزيد من المهتمين من كل شرائح المجتمع للمشاركة في إثراء فنّ القصة، وإنجاز أعمال مُلهِمة من وحي المجتمع، لنشرها ضمن إصدار يعكس التنوع الثقافي والتلاحم المجتمعي الذي تتميّز به الدولة.

وكان المركز أطلق المبادرة خلال فعاليات الدورة الـ34 الماضية من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025. انسجاماً مع إعلان عام 2025، ليكون «عام المجتمع»، وبما يعكس الرؤية الاستراتيجية للمركز في تعزيز المحتوى الإبداعي، وتشجيع أبناء المجتمع، وتحفيزهم للتعبير من خلال الكتابة عن مشاعرهم وأفكارهم باللغتين العربية والإنجليزية، كما يسعى المركز، من خلال هذه المبادرة، إلى الاحتفاء بالمجتمع الإماراتي من خلال الأدب، وتعزيز المشهد الثقافي بالقصص الداعمة للخصوصية المجتمعية، وإفساح المجال أمام الموهوبين، من مختلف الجنسيات، لإظهار إبداعاتهم في الكتابة، وتطوير مهاراتهم، والإسهام في تكريس مجتمع المعرفة.

وتتولى لجنة تحكيم متخصصة ومستقلّة قراءة الأعمال المُرشحة واختيار 100 قصة تتوافر فيها معايير الجودة، والتميّز والابتكار، لنشرها بالتنسيق مع مؤلفيها، بما يضمن كل حقوق الملكية الفكرية.

شروط

تستقبل المبادرة مشاركات المبدعين من سن 18 عاماً وما فوق، على أن تراوح القصة بين 1000 و1500 كلمة، ويمكن أن تكون الأعمال ذات مضامين واقعية، أو خيالية، شريطة أن ترتبط بمجتمع دولة الإمارات، وتجسّد قيم الروابط الأسرية، وتُبرز مكانة التلاحم المجتمعي، وأهمية التنوع الثقافي.

. المبادرة أُطلقت خلال الدورة الـ34 من معرض أبوظبي للكتاب انسجاماً مع إعلان «عام المجتمع».