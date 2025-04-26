مكتبة محمد بن راشد.. فعاليات وجلسات وورش في «أبوظبي للكتاب»

تشارك مكتبة محمد بن راشد في فعاليات الدورة الـ34 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي تنطلق اليوم وتستمر إلى الخامس من مايو المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، من خلال برنامج فعاليات ثري يضم سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل، والأمسيات الشعرية والأنشطة التفاعلية، إضافة إلى تعريف الجمهور بأبرز مبادراتها ومرافقها وخدماتها، ومن بينها مركز الترميم وآليته، ونظام العضوية بفئاته المختلفة، مع تسليط الضوء على إصداراتها من رسائل علمية بحثية وروايات عالمية مترجمة.

وقال عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، الدكتور محمد سالم المزروعي: «تُجسد مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للكتاب رؤيتنا الطموحة في تحويل المعرفة إلى جسر يربط بين الماضي والحاضر، حيث نسعى من خلال مشاركتنا إلى تقديم تجربة ثقافية استثنائية تلهم العقول، وتفتح آفاقاً جديدة للإبداع، انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية وفي إطار التزامنا بدعم المشهد الثقافي على المستوى الوطني، وتمكين الأجيال القادمة من صناعة مستقبل يعتمد على المعرفة كأساس للابتكار والتنمية المستدامة». وتابع: «نحرص على أن تكون مشاركتنا في هذا الحدث الثقافي العالمي منصة فاعلة للتفاعل مع النخب الفكرية والأدبية، وتعزيز الحوار الحضاري بين الثقافات، من خلال تسليط الضوء على مبادراتنا ومشروعاتنا التي ترتكز على الابتكار في نشر المعرفة، وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة القرّاء والباحثين»، مضيفاً: «يشكل المعرض فرصة سنوية متجددة لتوسيع شراكاتنا مع المؤسسات المحلية والدولية، وتفعيل دور المكتبة كمصدر معرفي شامل يواكب تطلعات المجتمع المعرفي في دولة الإمارات والمنطقة».