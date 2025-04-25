حاكم الشارقة بمنجز تاريخي جديد.. «البرتغاليون في بحر عُمان» رحلة تروي حقائق تُذكر للمرة الأولى

استقبل صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، صباح أمس، في قصر العلم بالعاصمة العُمانية مسقط، أخاه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورحب جلالة السلطان هيثم بن طارق، في بداية اللقاء، بصاحب السمو حاكم الشارقة والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات المتجذرة التي تربط دولة الإمارات وسلطنة عُمان وشعبيهما الشقيقين، ونقل صاحب السمو حاكم الشارقة تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وتمنياته للسلطنة وللشعب العُماني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، وأشاد جلالة السلطان هيثم بن طارق بجهود صاحب السمو حاكم الشارقة في مختلف المجالات الثقافية، ومبادرات سموه التي تسهم في حفظ الإرث الثقافي والهوية العربية وتوثيق تاريخها، مثمناً جلالته المنجز التاريخي الجديد لصاحب السمو حاكم الشارقة «البرتغاليون في بحر عُمان أحداث في حوليات من 1497م إلى 1757م»، الذي يعد إضافة نوعية وإثراءً قيماً للمكتبة العربية والعالمية.

من جانبه قدّم صاحب السمو حاكم الشارقة الشكر والتقدير إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، على كرم الضيافة وحفاوة الترحيب، مشيداً بالنهضة التي تشهدها سلطنة عُمان الشقيقة في ظل قيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق، ووقّع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المنجز التاريخي الجديد وأحدث إصداراته «البرتغاليون في بحر عُمان أحداث في حوليات من 1497م إلى 1757م»، الصادر عن منشورات القاسمي.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، صباح أمس، فعاليات الدورة الـ29 لمعرض مسقط الدولي للكتاب، الذي يقام تحت شعار «التنوع الثقافي ثراء الحضارات»، وذلك في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

رافق سموه خلال الزيارة كل من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، ووزير ديوان البلاط السلطاني العماني، خالد بن هلال البوسعيدي، وسفير الدولة لدى سلطنة عُمان الشقيقة محمد بن نخيرة الظاهري، ورئيس دائرة الثقافة في الشارقة، عبدالله محمد العويس، والرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، ورئيس دائرة التشريفات والضيافة، محمد عبيد الزعابي، ومدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، محمد حسن خلف، ومدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، طارق سعيد علاي، وعدد من كبار المسؤولين.وكان في استقبال سموه كل من صاحب السمو السيد سيف بن جلندي بن سيف آل سعيد، ووزير الإعلام، الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي، ووزير العدل والشؤون القانونية، الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي، ووزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، الدكتور سعود بن حمود الحبسي، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية، الدكتور محمد بن سعيد المعمري.

وعرّج صاحب السمو حاكم الشارقة على جناح محافظة شمال الشرقية في سلطنة عُمان، ضيف شرف المعرض، مستمعاً سموه من محافظ شمال الشرقية، محمود بن يحيى الذهلي، لشرح حول مشاركة المحافظة، وما يبرزه الجناح من عادات وتقاليد وموروث شعبي تتمتع به المحافظة.

وتسلّم سموه من محافظ شمال الشرقية منحوتة تذكارية بعنوان «عتبة الباب»، المستوحاة من العمارة العُمانية.

وتجول سموه في أروقة المعرض الذي تشارك فيه 35 دولة، و674 دار نشر، متعرفاً سموه على مشاركة وكالة الأنباء العمانية ووزارة الإعلام العمانية، ووزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان، وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية العمانية، ملتقياً سموه المثقفين والأدباء المشاركين في المعرض.

ووقّع صاحب السمو حاكم الشارقة أحدث إصداراته «البرتغاليون في بحر عُمان أحداث في حوليات من 1497م إلى 1757م»، الذي يضم 21 مجلداً باللغة العربية، ومثلها باللغة الإنجليزية، وتراوح صفحات المجلد الواحد منها بين 400 و600 صفحة، بمجموع كلي يصل إلى 10 آلاف و500 صفحة، ويحوي كل مجلد مجموعة من الوثائق والرسائل، حيث بلغ مجموع الوثائق في الحولية 1138 وثيقة، جُمعت من جميع مراكز الوثائق في العالم.

ويأتي سرد الكتاب حسب التسلل الزمني، إذ يحوي كل مجلد من المجلدات على أحداث جرت في كل سنة، مرتبة في صورة حوليات، ولكل مجلد من تلك المجلدات دليل للبحث عن المعلومات المطلوبة في آخره، إضافة إلى الهوامش لتلك الوثائق، ولا يقتصر المنجز التاريخي الجديد على إيراد الرسائل فحسب، بل يضم كتباً كاملة ومؤلفات نادرة لمؤلفين برتغاليين تنشر للمرة الأولى.

ويُعدّ «البرتغاليون في بحر عمان أحداث في حوليات من 1497م إلى 1757م» كنزاً تاريخياً لا يقدر بثمن، حيث يرصد أحداثاً تاريخية مهمة وحيوية، دارت وقائعها في بحر عمان، حيث كان بحر عمان شاهداً على تحركات الأساطيل البرتغالية، وهي تشق طريقها إلى الهند، وتذكر جميع الأحداث والمعارك التي وقعت في تلك الفترة التي تمتد إلى 260 سنة.

ويميط هذا السفر اللثام عن حقائق تاريخية تذكر للمرة الأولى، مع تحقيق علمي رصين، ودراسة مستفيضة موثقة بالأدلة. وبجهود حثيثة وسعي دؤوب، تَمَكّن صاحب السمو حاكم الشارقة من إنجاز هذا العمل التاريخي.

وسلك صاحب السمو حاكم الشارقة في هذه الحولية النادرة منهجاً فريداً، حيث استطاع سموه اقتناء مجموعة كبيرة من المخطوطات البرتغالية والهولندية والبريطانية، وقد استغرق جمع تلك الوثائق والمخطوطات مدة طويلة من الزمن، ومرت هذه الوثائق بمراحل من العمل العلمي، بدءاً من فرزها حسب السنوات وتصنيفها، ثم ترجمتها من البرتغالية القديمة ثم إلى البرتغالية الحديثة ثم إلى الإنجليزية، ومنها إلى العربية.

وتأخذ مجلدات هذا السفر «البرتغاليون في بحر عمان أحداث في حوليات من عام 1497م إلى عام 1757م» القارئ في رحلة مع الزمن يقف على ما شهدته تلك الفترة من وقائع وأحداث سطرتها أقلام البرتغاليين في مراسلاتهم وخطاباتهم ومؤلفاتهم، وتتجلى أمام الباحث طبيعة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والظروف والأحوال التي شهدتها منطقة بحر عمان في تلك الفترة.

كما تكشف هذه الوثائق عن الأطماع البرتغالية في الخليج العربي، وتبين أساليبهم الرامية إلى إضعاف اقتصاد عُمان، من خلال الاتفاقات التي كانت تعقد بين البرتغاليين وسلاطين الهند التي كان من ضمن بنودها «ألّا تتعاونوا مع العرب في عمان، ولا تفتحوا مجالاً للتجارة معهم».

• 21 مجلداً باللغة العربية، ومثلها باللغة الإنجليزية، يضمها الإصدار، وتراوح صفحات الواحد منها بين 400 و600 صفحة، بمجموع كلي يصل إلى 10 آلاف و500 صفحة.

يحوي كل مجلد مجموعة من الوثائق والرسائل، حيث بلغ مجموعها في الحولية 1138 وثيقة، جمعت من جميع مراكز الوثائق في العالم.