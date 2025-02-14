نسخة ثالثة من «ملتقى شباب المعرفة» في المملكة المغربية

أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تنظيم النسخة الثالثة من «ملتقى شباب المعرفة» في المملكة المغربية، بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) يومَي 20 و21 فبراير الجاري، تحت شعار «المعرفة هي المستقبل».

ويهدف الملتقى إلى دعم قطاع الشباب، وتحفيز الإبداع والابتكار في تطوير مسارات نقل ونشر وتوطين المعرفة حول العالم، كما يفتح الحدث فضاءً تفاعلياً يتيح لهم فرص التواصل مع الخبراء، وتوسيع معارفهم، والتعاون مع نظرائهم من مختلف أنحاء العالم.

ويُسلط «ملتقى شباب المعرفة» الضوء من خلال نقاشاته على قضايا محورية عدة، مثل تعزيز الانتعاش الاقتصادي عبر المعرفة والمهارات، وأهمية بناء الشبكات والشراكات، إلى جانب إرساء منظومة معرفية شاملة. كما يبحث دور الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في إعادة تشكيل منظومات التعليم والعمل والابتكار، والتحديات والفرص التي يوفرانها، من خلال التركيز على سد الفجوات التعليمية، وتزويد الشباب بمهارات الاستعداد للمستقبل، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتمكين القادة الشباب من توظيف المعرفة لإيجاد حلول مبتكرة، تسهم في ترسيخ التماسك الاجتماعي، ودعم ريادة الأعمال، ودفع عجلة التنمية المستدامة.