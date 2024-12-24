"دبي للثقافة" وGoogle تفتحان باب المشاركة في "مخيم المبدعين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" عن فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من برنامج "مخيم المبدعين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – نسخة الذكاء الاصطناعي والابتكار"، الذي تنظمه بالتعاون مع شركة Google بهدف دعم أعضاء المجتمع الإبداعي، وتطوير مهاراتهم وتمكينهم من توظيف التكنولوجيا وحلول الذكاء الاصطناعي في دعم مشاريعهم الإبداعية، إلى جانب تعزيز حضورهم الرقمي وتشجيعهم على التعلم عبر التجارب العملية، ويأتي ذلك في سياق جهود الهيئة والتزاماتها الهادفة إلى دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

ودعت الهيئة كافة المبدعين في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى التسجيل في المخيم، حيث تواصل استقبال طلبات المشاركة حتى 10 يناير 2025، وستكون المقاعد محدودة في المخيم الذي سيقام على مدار أربعة أيام، وسيتيح فرص التواصل والتعاون بين أصحاب المواهب والكفاءات المتميزة، إلى جانب الحصول على إرشاد فردي ومخصص من خبراء Google في مجال التقنيات الذكية، حيث تستضيف مكاتب Google فعاليات المخيم، بينما تستضيف منطقة القوز الإبداعية فعاليات اليوم الأخير من المخيم والتي ستركز على الابتكار والفن الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأشارت شيماء راشد السويدي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في "دبي للثقافة" إلى أهمية "مخيم المبدعين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – نسخة الذكاء الاصطناعي والابتكار" ودوره في تحفيز روح الابتكار لدى أصحاب المواهب المحلية، وتشجيعهم على الاستفادة من الأدوات الرقمية، وتقديم أفكار ومشاريع مبتكرة تجمع بين الفنون والتكنولوجيا، وذلك بالتزامن مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار. وقالت: "تحرص "دبي للثقافة" من خلال المخيم على فتح الآفاق أمام المبدعين، وتمكينهم من الوصول إلى الخبراء والأدوات والمعرفة، واستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وما تمتلكه من قدرات نوعية خاصة بإنشاء المحتوى وتوليد أفكار فريدة لمشاريعهم المختلفة، ما يساهم في تعزيز ريادة دبي ومكانتها العالمية، كأكثر مدن العالم استعداداً للمستقبل".

يُذكر أن النسخة الأولى من برنامج "مخيم المبدعين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – نسخة الاستدامة"، التي أقيمت بالتزامن مع عام الاستدامة في الدولة واستضافة دبي لمؤتمر الأطراف (COP28)، استقطبت أكثر من 88 مبدعاً للمشاركة، اختير منها 21 مشاركاً من 10 دول للمشاركة في المخيم الذي أقيم تحت إشراف 41 مُرشداً ومتخصصاً في مختلف المجالات، وتضمّن البرنامج لقاءات توجيه فردية للمشاركين بإشراف 19 خبيراً من Google، كما شهد تنظيم سلسلة واسعة من الجلسات وورش العمل التي تناولت سبل تحقيق الاستدامة واستكشاف ممارسات التصميم الصديقة للبيئة.

للتسجيل، يرجى زيارة الرابط.