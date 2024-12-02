إعلان أسماء المشاركين في برنامج أمير الشعراء غداً

تعلن هيئة أبوظبي للتراث، غداً، بمسرح شاطئ الراحة، قائمة الـ20 شاعراً في برنامج «أمير الشعراء» بموسمه الـ11، وتفاصيل الحلقات المباشرة للبرنامج ومراحلها وآلية التنافس فيها.

وكانت مرحلة المقابلات للبرنامج قد جرت على مسرح شاطئ الراحة، من 28 إلى 30 أكتوبر الماضي، بمشاركة 150 شاعراً من 24 دولة، تأهلوا لمقابلة لجنة التحكيم المكوّنة من الدكتور وهب رومية، والدكتور علي بن تميم، والدكتور محمد حجو، وذلك بعد فرز أكثر من 1000 قصيدة لشعراء من 33 دولة.

وخاض الشعراء في مرحلة المقابلات عدداً من الاختبارات، تم توثيقها في ثلاث حلقات تسجيلية بُثّت عبر قناتَي «أبوظبي» و«بينونة»، خلال الشهر الماضي، وتم من خلالها اختيار 40 شاعراً ينتمون إلى 22 دولة، منها 15 دولة عربية تنافسوا أمام لجنة التحكيم لتحديد الـ20 شاعراً المتأهلين إلى الحلقات المباشرة، ويعد برنامج «أمير الشعراء» حدثاً ثقافياً وأدبياً فريداً، يعزز حضور الشعر العربي في المشهد الأدبي، ويسهم في إحياء الاهتمام بالشعر والثقافة العربيين وسط الأجيال الجديدة.

ويهدف البرنامج الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث إلى تسليط الضوء على دور إمارة أبوظبي في توطيد التواصل بين الشعوب والثقافات، والنهوض بشعر العربية الفصحى والارتقاء به وبشعرائه، باكتشاف المواهب الشعرية الجديدة ودعمها.