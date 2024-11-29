«دبي للثقافة» تحتفي بمواقع دبي الأثرية

اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) مشاركتها في «مؤتمر الآثار 2024»، الذي نظّمه متحف زايد الوطني في متحف اللوفر أبوظبي.

وأكد مدير إدارة الآثار في «دبي للثقافة»، المهندس بدر محمد آل علي، حرص الهيئة على المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والفعاليات المتخصصة في مجال الآثار، بهدف التعريف بمواقع دبي الأثرية وإبراز قيمتها التاريخية والعلمية، وقال: «تزخر دبي بالعديد من المواقع الأثرية التي تعود إلى عصور تاريخية قديمة، وتُظهر مكتشفاتها ورسوماتها المنقوشة دور دبي التاريخي مركزاً حضارياً، ما يجعلها وجهة عالمية للباحثين والمهتمين بمجال الآثار».

وعرض وفد «دبي للثقافة» خلال مشاركته في المؤتمر أربع دراسات، منها ورقة بحثية بعنوان «أحدث الاكتشافات في موقع ساروق الحديد الأثري»، و«دراسة أولية للاكتشافات الأثرية الحديثة في موقع مرغم الأثري»، وورقة بعنوان «الكشف عن نقوش على القطع البرونزية المكتشفة في موقع ساروق الحديد الأثري».

وقدّمت الباحثة في قسم ما قبل التاريخ بجامعة كولونيا في ألمانيا، الدكتورة أمل القاسم، بالتعاون مع «دبي للثقافة»، ورقة بحثية بعنوان «رؤوس سهام من العصر الحجري الحديث والصناعة في العصر البرونزي في موقع ساروق الحديد».