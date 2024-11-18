وزير الثقافة: الكونغرس العالمي للإعلام يعزّز مكانة الإمارات مركزاً للحوار

قال الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، إن «الكونغرس العالمي للإعلام نجح في إيجاد منصة فاعلة، تحشد حولها نخبة من أبرز الخبراء والمتخصصين والإعلاميين العرب والدوليين، للالتقاء وتبادل الأفكار والخبرات، ومناقشة العديد من القضايا المُلحّة التي تواجه منظومة الإعلام في عصرنا الحالي، خصوصاً في ظلّ التطورات المحيطة على مختلف الصعد، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو تكنولوجية».

وأضاف في تصريح بمناسبة انعقاد النسخة الثالثة من الكونغرس العالمي للإعلام، في 26 الجاري، أن «استضافة العاصمة أبوظبي لهذا الحدث، تعزّز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للحوار والتفاعل في مجالات الإعلام الحديث، لاسيما أنها حاضنة للعديد من المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية التي تتخذ منها مقراً».

وأكد الشيخ سالم بن خالد القاسمي أن دولة الإمارات نجحت بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة في تثبيت حضورها الريادي في طليعة الدول الداعمة للابتكار في مجالات الإعلام، ما يجعل وزارة الثقافة تواصل دعم هذه المساعي عبر تعزيز سبل التعاون المشترك بينها وبين المؤسسات الإعلامية والثقافية، والمضي قدماً في إطلاق المزيد من المبادرات التي تسهم في تمكين الإعلاميين والمبدعين من مواكبة التطورات التكنولوجية وتحديات العصر الرقمي.

وأشار إلى أن التطورات السريعة التي يشهدها قطاع الإعلام تفرض مواكبة أحدث الاتجاهات والتقنيات، والبحث عن سبل جديدة، لتقديم المحتوى الإعلامي بطرق أكثر ابتكاراً وتأثيراً، وتسخير أحدث التقنيات في سبيل الارتقاء برسالة الإعلام.