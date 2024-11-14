«دوستويفسكي: المفكر والإنسان» في مكتبة محمد بن راشد

نظّمت مكتبة محمد بن راشد جلسة حوارية مميّزة بعنوان «دوستويفسكي: المفكر والإنسان»، بمشاركة وحضور مجموعة من المتخصصين في الأدب والفكر الروسي والمهتمين بالثقافة الروسية والأدب العالمي، وذلك لتسليط الضوء على أفكار الكاتب الروسي الشهير، فيودور دوستويفسكي، وتأثيرها في الفكر الإنساني عبر العصور.

ركزت الجلسة على استكشاف العلاقة بين حياة دوستويفسكي وأعماله الأدبية، وكيف شكلت تجاربه الشخصية أفكاره وكتاباته وقيمه، والأحداث السياسية والاجتماعية في عصره، والأثر الكبير لتلك التجارب والأحداث في تشكيل شخصياته الروائية، كما ناقش الضيوف تأثير أفكار دوستويفسكي في الأدب العالمي، والأعمال الأدبية والفلسفية التي تأثرت بشكل مباشر بتوجهاته الفكرية، وكيف استمر تأثيره عبر الزمن.

وتناولت الجلسة الدور الذي لعبته أفكار دوستويفسكي في صياغة العديد من المفاهيم الفلسفية الكبرى التي لاتزال حاضرة في الأدب المعاصر.

وتطرق المتحدثون إلى موضوعات دوستويفسكي، مثل: الحرية، المعاناة، والوجود الإنساني وأفكاره وتأثيرها في الأدب والفكر العالمي، ودوره جزءاً من الظاهرة الثقافية العالمية، كما أعرب الحاضرون عن تقديرهم العميق للإرث الفكري والأدبي الذي خلّفه دوستويفسكي، مؤكدين استمرارية التأثير العميق لشخصياته وأفكاره عبر الأجيال. وشهدت الجلسة نقاشات حول الأعمال المفضلة لكل مشارك من بين رواياته.

وفي ختام الجلسة، أكد المتحدثون أن أفكار دوستويفسكي تظل ركيزة أساسية لفهم الصراعات النفسية والفلسفية التي تواجه الإنسان عبر الأزمنة.