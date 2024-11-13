«طيران الإمارات للآداب».. 150 فعالية بحضور أبرز القامات الثقافية في العالم

كشفت مؤسسة الإمارات للآداب عن قائمة الضيوف المشاركين وتفاصيل برنامج الدورة الـ17 من مهرجان طيران الإمارات للآداب 2025، التي تقام برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم‌،‌ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الفترة من 29 يناير حتى 3 فبراير 2025 في فندق «إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي»، متضمنة أكثر من 150 فعالية، بما في ذلك الفعاليات المفضلة للجمهور مثل «أبيات من أعماق الصحراء»، و«بعد النهار في ليل»، و«ملتقى الأفكار» وبرنامج العائلة.

وضمت قائمة الضيوف المشاركين المؤلف صاحب الكتب الأكثر مبيعاً عالمياً، أبراهام فيرجيز، والحائز جائزة نوبل للآداب، عبدالرزاق قرنح، والصحافية الحائزة جائزة «إيمي»، هالة جوراني، والكاتب والرسام الشهير لسلسلة «مذكرات طالب»، جيف كيني، والكاتب والسيناريست متعدد المواهب، دانيال هاندلر، المعروف أيضاً باسم ليموني سنيكيت، وصاحب «سلسلة من الأحداث المأساوية» والمرشح لجائزة الـ«بوكر»، تشيجوزي أوبيوما، والكاتب الموسوعي والرحالة، د. محمد المنسي قنديل، والروائي والباحث، عبدالإله بن عرفة، والشخصية الثقافية للعام، واسيني الأعرج، والكاتب والشاعر خالد البدور، والشيف الفلسطيني المرموق ومؤلف كتب للطبخ، فادي قطان.

منصة للحوار

وحول إطلاق الدورة الـ17 من المهرجان، قالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب المديرة الإدارية لدار «ELF» للنشر، أحلام بلوكي: «يُشكل مهرجان الإمارات للآداب منصة أساسية للحوار والنقاش والتأمل، حيث أصبح الحوار العالمي حول الهوية والثقافة ضرورة قصوى، لذا يسعدنا استضافة رموز أدبية من حول العالم تُعبر أعمالهم عن جوهر هذه القضايا، ومن خلال برنامج المهرجان، والجلسات المُلهمة للأجيال المقبلة، والفعاليات التي تحتفي بتجاربنا المشتركة، نبني مجتمعاً قائماً على التفاهم ونُذكّر أنفسنا والجمهور بأننا بحاجة إلى قصص تربطنا بالإنسانية المشتركة اليوم أكثر من أي وقت مضى، والمهرجان هو المكان المناسب لطرح هذه القصص».

تجمّع عالمي

يُقام مهرجان طيران الإمارات للآداب بالشراكة مع الراعي الرسمي «طيران الإمارات»، والشريك المؤسس، هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» المعنية بالقطاع الثقافي والإبداعي في إمارة دبي.

وقال النائب التنفيذي للرئيس للاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية في طيران الإمارات، بطرس بطرس: «أصبح مهرجان طيران الإمارات للآداب أحد التجمعات الأدبية الرائدة في العالم، بفضل تنوع الكتّاب المشاركين فيه والأفكار الملهمة التي تناقش وتفتح آفاقاً جديدة وتكشف عن رؤى متنوعة، ويسعدنا أن نستضيف هذا العدد من الكتّاب والمفكرين الذين يمثلون مختلف الثقافات والجنسيات والموضوعات المتنوعة».

شراكة استراتيجية

وستتولى هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» رعاية محور «بالإماراتي» لهذا العام، الذي يحتفي بالثقافة الإماراتية، ويتيح للكتّاب الإماراتيين والعالميين فرصة اللقاء على مسرح المهرجان، ومناقشة مجموعة من التجارب المتنوعة مع نخبة من الكتّاب الإماراتيين، منهم الشاعر عادل خزام، والدكتورة نورة الكربي، والفنانة أسماء الرميثي، والشاعر علي الشعالي، والكاتبة صالحة غابش، والكاتب والمدرب حمدان بن شفيّان العامري، والكاتبة نادية النجار، والمخرجة السينمائية نهلة الفهد، وغيرهم.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، حرص الهيئة على النهوض بقطاع الثقافة والفنون، وضمان استدامته وتطوره عبر دعم وتمكين المبدعين وأصحاب المواهب وتعزيز حضورهم على الساحة الثقافية.

وقال: «تحول مهرجان طيران الإمارات للآداب إلى منصة فاعلة تجمع الكُتّاب وأهل الفكر والأدب من أنحاء العالم كافة في دبي للاحتفاء بإنجازاتهم وإبداعاتهم، عبر سلسلة من الفعاليات والجلسات التي تسهم في مد جسور التواصل بين المجتمعات وتحفز على التبادل الثقافي في ما بينها»، مشيراً إلى سعي الهيئة عبر رعايتها لمحور «بالإماراتي» إلى تهيئة بيئة إبداعية قادرة على تمكين المثقفين الإماراتيين من التعبير عن رؤاهم وأفكارهم المختلفة، والتفاعل مع ضيوف المهرجان من الكُتّاب والأدباء من حول العالم، ما ينعكس إيجاباً على المشهد الثقافي المحلي.

الفعاليات الخاصة

بداية من أمسية «أبيات من أعماق الصحراء» في مخيم «كارفان سراي»، يجتمع الشعراء من حول الوطن العربي والعالم تحت سماء مرصعة بالنجوم للاحتفال بالقصص، كما يمكن للجمهور الانغماس في عالم من الغموض خلال فعالية «كل ما يلمع»، حيث تنكشف الأسرار مع كل وجبة، أو يمكن التوجه إلى مسرح الفن الرقمي في سوق مدينة جميرا للاستمتاع بليلة القانون والشعر مع مجموعة من أبرز الشعراء والفنانين.

جلسات حوارية

ويضم برنامج الدورة 17 من مهرجان طيران الإمارات للآداب العديد من الجلسات الحوارية، منها جلسة خاصة مع الكاتب جريم ويلسون مؤلف كتاب يتناول السيرة الذاتية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويسلط الضوء على الصفات الشخصية والإنجازات الكبيرة لسموّه، كما سيستمتع الجمهور بجلسة ملهمة مع أبراهام فيرجيز حيث يستكشف الطبقات العديدة لروايته الأكثر مبيعاً «عهد الماء»، بينما يمكن للحضور التعرف إلى إسهامات د. محمد المنسي قنديل وواسيني الأعرج، والتعرف إلى دورهم جميعاً كرواة متميزين، كما يناقش المرشح مرتين لجائزة الـ«بوكر» العالمية، تشيجوزي أوبيوما، أحدث أعماله الرائعة «الطريق إلى البلاد»، بينما تروي إحدى أهم الشخصيات البريطانية والممثلة الحائزة العديد من الجوائز، أليسون ستيدمان، قصة حياتها بأسلوبها المميز.

وتقدم كلير ماكنتوش وجيسامي هيرد نصائح قيمة وواقعية حول كيفية التعامل مع أحلك ظروف الحياة، فيما تعيد إيما دابيري تعريف مفهوم الجمال حسب شروطنا الخاصة. وتكشف رشا سمير وحنين الصايغ عن الروابط المعقدة التي تربطنا بوالدينا، فيما يتحدى ممدوح حمادة وأحمد الصادق الجانب المظلم بجرعة من الفكاهة والذكاء.

«بعد النهار في ليل»

وتتضمن فعاليات النسخة الحالية من المهرجان مزيجاً من العروض والألعاب والأنشطة المتنوعة، حيث يقدم برنامج «بعد النهار في ليل» مجموعة مميزة من المواهب المحلية والعالمية، مثل كيلي كلانسي، وأسماء الرميثي، وهاريشيتا جوبتا، وماجد الأهدل، وغيرهم.

برنامج العائلة

يقدم المهرجان عطلة نهاية أسبوع حافلة بالإبداع والترفيه مخصصة للقرّاء الصغار، يشارك فيها أبرز الكتّاب والرسامين من دولة الإمارات والعالم، ففي جلسة «فوضى ساخنة» سيقدم جيف كيني عرضاً تفاعلياً مبنياً على أحدث كتبه ضمن سلسلة «مذكرات طالب»، فيما يشارك داريل جادزيبو وإيلا فيليبس سر زراعة مكونات من دون حديقة وتحويلها إلى وجبات لذيذة، كما يحفز روس ويلفورد العقول الشابة من خلال مغامرة السفر عبر الزمن، وتنضم مذيعة الراديو المقيمة في دولة الإمارات ومؤلفة كتب الأطفال، هيلين فارمر، إلى المهرجان لتسلط الضوء على دور الأمهات الاستثنائي.

وتأخذ الكاتبتان سمر براج وابتسام البيتي الجمهور في مغامرة عبر قصتين ساحرتين، «ليلة غريبة جداً» و«ليمون وسر الليموثي»، وتُطلع الكاتبة مي شبقلو زوار المهرجان على الحكايات السرية لأحرف الأبجدية العربية، بينما تحوّل الكاتبة نورة الخوري رموزاً إماراتية كشجر الغاف إلى حكايات مسلية تمزج المرح والمتعة بالمعلومات المهمة.

ملتقى الأفكار

يتيح المهرجان لزواره فرصة التعرف بعمق إلى موضوعات مهمة مع الكتّاب المفضلين لديهم من خلال سلسلة نقاشات مجانية، حيث تكشف الطبيبة النفسية والكاتبة، جيسامي هيبرد، عن سر التخلص من التفكير المفرط، فيما تحتفل لالين سوخيرا بحكمة وجمال أعمال جين أوستين، ويقوم هانو سوير بالحديث عن التحديات العالمية التي تتطلب تكاتفاً عالمياً للتغلب عليها.

إصدارات الكتب

تقيم مبادرة «أصوات أجيال المستقبل» لمنطقة الشرق الأوسط حفلاً خاصاً لإطلاق كتاب «أصوات شابة من شبه الجزيرة العربية»، الذي يضم مجموعة القصص الفائزة في الدورة الخامسة من المسابقة التي تتمحور حول الاستدامة، فيما تستضيف دار «ELF» للنشر حفل الإطلاق التجريبي لكتاب شما البستكي «بيت إلى بيت»، خلال المهرجان.

حفلات توزيع الجوائز

يُعلَن عن الفائزين في مسابقات مؤسسة الإمارات للآداب للكتابة والقراءة والأداء في حفلات مميزة خلال المهرجان، تشمل الفائزين في كأس «شيفرون» للقرّاء، ومسابقة «بنك الإمارات دبي الوطني - الشعر للجميع»، ومسابقة الأطفال لكتابة الرسائل، ومسابقة «دار جامعة أكسفورد للطباعة والنشر» لكتابة القصة، ومسابقة «أركاديا - كتاب في صندوق»، وجائزة «الفطيم» للكلمة المصورة، كما يحصل 10 كتّاب على فرصة الانطلاق في مشوارهم الأدبي خلال حفل الإعلان عن المتأهلين لبرنامج «الفصل الأول: زمالة الإمارات للآداب وصِدِّيقي للكتّاب».

أحلام بلوكي:

. المهرجان أصبح منصة عالمية للحوار بما يناقشه من قضايا مُلهِمة للأجيال المقبلة.

بطرس بطرس:

. أبرز التجمعات الأدبية الرائدة في العالم، بفضل تنوّع الكُتّاب المشاركين ضمن فعالياته.

سعيد بن خرباش:

. حريصون على النهوض بقطاع الثقافة والفنون عبر تمكين المبدعين وأصحاب المواهب وتعزيز حضورهم.