«ليالي الفن».. 9 أيام من التفاعل الثقافي في «دبي المالي العالمي»

أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز النابض بالفن والثقافة في الإمارات، عن النسخة الـ18 من أمسيات «ليالي الفن» التي ستقام في الفترة من السابع إلى الـ15 من نوفمبر الجاري في قرية البوابة، وذلك بالتعاون مع كريستيز، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، ومركز الجليلة لثقافة الطفل، ومركز تشكيل، وشركة «برينسيبل كونسلتانتز». وتأتي هذه النسخة احتفالاً بالذكرى الـ20 لتأسيس مركز دبي المالي العالمي، وتتضمن عروضاً فنية عامة، وجلسات حوارية حصرية ملهمة، بجانب عروض أداء فني، وأعمال تركيبية فنية حية، وورش عمل عائلية تفاعلية، فضلاً عن العروض الموسيقية الترفيهية.

وعلى مدار تسعة أيام، تسلّط هذه النسخة من «ليالي الفن» الضوء على وسائط الفن التقليدية، مثل: اللوحات والمنحوتات، مع استكشاف عالم التصميم كأحد أشكال الفن المبتكرة، واستعراض إبداعات وابتكارات المصممين ضمن المجتمع الفني لمركز دبي المالي العالمي. كما يستضيف الحدث جلسات حوارية ملهمة مع كوكبة من القيّمين والخبراء الفنيين، إضافة إلى ورش عمل مجانية، ينظمها مركز الجليلة لثقافة الطفل في قرية البوابة. وستتناول الورش طريقة صناعة الفخار على الدولاب، والرسم على السيراميك، والنقش على الخشب، والطباعة. وفي ورش عمل «20 نوعاً من الفن» بالتعاون مع «The Happy Box»، سيستكشف المشاركون أنواعاً مختلفة من الفنون، تشمل: الفن التجريدي، وفن الفسيفساء، والفن الإسلامي، وفن الأوريغامي، وفن لف الورق، والنحت، والألوان المائية، وغيرها.

وستتضمن الأمسيات مجموعة واسعة من الجلسات الحوارية، بما في ذلك حفل الافتتاح الذي سيقام في السابع من نوفمبر، والذي سيجمع كوكبة من كبار الشخصيات من عالمي الفن والاستثمار.

تقام أمسيات «ليالي الفن» ضمن مركز دبي المالي العالمي النابض بالحياة الذي يحتضن صالات العرض الفنية في أرجائه، ما يرسخ مكانة المركز وجهة فنية رائدة تستقطب المبدعين من أنحاء المنطقة والعالم، وتوفر الدعم للفنانين المحليين والعالميين عبر تزويدهم بمنصة فريدة لعرض أعمالهم وإبداعاتهم أمام المجتمع الفني الأوسع في دولة الإمارات. ومن جهة أخرى، يتيح الحدث للجمهور فرصة للانغماس في عوالم الفن والإبداع ضمن مركز دبي المالي العالمي.

. أمسيات تستعرض أعمالاً إبداعية لفنانين محليين وعالميين، وتستضيف باقة متنوعة من الفعاليات الفنية والحوارية والورش الإبداعية للأطفال.