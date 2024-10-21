المغرب ضيف شرف «الشارقة للكتاب» يُطل بـ 4000 عنوان

تقدم المملكة المغربية الشقيقة - ضيف شرف معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ43 التي تقام من السادس إلى 17 نوفمبر المقبل في إكسبو الشارقة - برنامجاً ثقافياً متنوعاً يتضمن 107 فعاليات، بمشاركة 100 من الناشرين والمبدعين من كل المجالات التي تعبر عن ثقافة هذا البلد.

ويوفر المعرض للجمهور فرصة استكشاف النتاج الثقافي المغربي وكنوز الأدب المغربي وتاريخه وثقافته وحضارته، من خلال الفعاليات الثقافية المتنوعة، والتعرّف إلى الأدباء والمفكرين المغاربة على المستوى العربي والعالمي، إلى جانب الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة، مثل الندوات والحلقات النقاشية والعروض المسرحية التي تغطي مختلف المجالات الثقافية، إضافة إلى 4000 عنوان تعرضها 22 دار نشر مغربية، مقدمة رصيداً ثقافياً متنوعاً يشمل كل حقول الإنتاج الفكري والإبداعي المغربي.

ويخصص المعرض رواقاً بمساحة 189 متراً مربعاً لاستضافة فعاليات برنامج المغرب ضيف الشرف، وعرض مجموعة من المخطوطات النفيسة، والمقتنيات المتحفية، ولافتات عروض إلكترونية جدارية للتعريف بأبرز معالم المملكة، إلى جانب ركن تقديم الشاي الأخضر المغربي.

وتضم قائمة الضيوف المشاركين في البرنامج 100 شخصية مغربية مؤثرة، أبرزها الدكتور أحمد شوقي بنبين محافظ الخزانة الحسنية في القصر الملكي، والدكتور جامع بيضا، المؤرخ مدير مؤسسة أرشيف المغرب، والدكتور أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وإدريس اليزمي، الباحث ورئيس مجلس الجالية المغربية في الخارج، وعائشة بلعربي، عالمة الاجتماع والوزيرة السابقة، ومحمد نور الدين أفاية، والدكتورة رحمة بورقية، الأكاديمية والباحثة في السوسيولوجيا.

كما يشهد البرنامج مشاركة الكاتب والناقد عبدالفتاح الحجمري، مدير مكتب تنسيق التعريب، والروائيين والشعراء والنقاد محمد الأشعري وزير الثقافة الأسبق الفائز بجائزة البوكر العالمية للرواية العربية، وأحمد المديني، وسعيد يقطين، ومبارك ربيع، وأحمد شحلان، وعبدالإله بنعرفة، وعبدالواحد أكمير، وحسن نجمي، ورشيدة بنمسعود، وعبدالرحمن طنكول، وعبدالإله بلقزيز، وعبدالسلام بنعبد العالي، الفائز بجائزة سلطان العويس للدراسات الإنسانية، إلى جانب أسماء لامعة في مجال البحث الأكاديمي والإبداع الأدبي.

ويتناول البرنامج الثقافي موضوعات متنوعة تغطي تاريخ المغرب وتراثه، وحاضر ثقافته ومستقبله، والأسئلة الكبرى المطروحة في ساحة البحث الأكاديمي والإبداعي والأدبي، منها ندوة «الشخصية المغربية في التاريخ والحضارة والتراث»، و«مغاربة العالم وإشعاع الأدب المغربي عبر اللغات والثقافات»، و«تدبير التنوع الثقافي والتعدد اللغوي: النموذج المغربي»، و«المدرسة الفلسفية المغربية والفكر العربي المعاصر»، و«الأندلس المغربية»، و«صناعة الكتاب في المغرب»، و«تجارب قصصية من المغرب».

ويتضمن البرنامج الفني مجموعة من العروض الموسيقية والمسرحية والسينمائية. وعلى صعيد المسرح، تقدم فرقة كواليس الفن والثقافة مجموعة من العروض التي توظف التقنيات المسرحية لتقديم مادة تاريخية تتناول تاريخ التراث والفنون المغربية في جو غنائي وشعري، في حين يتابع جمهور المعرض مجموعة من العروض السينمائية يتعرّف من خلالها إلى باقة من الأفلام المغربية.

ويشتمل البرنامج أيضاً على لقاءات مع عائشة بلعربي، ومحمد الأشعري، وعبدالسلام بنعبد العالي، وعبدالإله بلقزيز، ومبارك ربيع، إلى جانب ثلاث أمسيات شعرية، الأولى مع محمد الأشعري، ووفاء العمراني، والثانية مع حسن نجمي، ومراد القادري، وعبدالحق ميفراني، والثالثة مع أمينة المريني، ومخلص الصغير، وأمل الأخضر، وسميرة فرجي، والطالب بويا لعتيق.

رحلة لأجل الطفل

ضمن فعاليات المغرب ضيف شرف معرض الشارقة الدولي للكتاب، يتضمن برنامج الطفل محورين رئيسين، الأول «رحلة في قلب التراث المغربي»، ويتكون من ثلاث ورش عمل لاكتشاف الفنون والحرف التقليدية .

أما المحور الثاني (رحلة سردية وإبداعية في عمق التراث المغربي)، فيقدم ورش سرد قصصي تستعرض الحكايات الشعبية والتاريخية المغربية.

ويشمل البرنامج عرضين أدائيين، الأول بعنوان «أحلام المغرب»، والثاني «رحلة أريج في المغرب البهيج»، الذي يقدم لمحة عن المدن المغربية ومعالمها وخصائصها، إلى جانب مسرحية «سفر» في 10 و11 نوفمبر المقبل.

• 107 فعاليات ضمن برنامج ضيف الشرف، بمشاركة 100 من الناشرين والمبدعين.

محمد الأشعري، وعبدالسلام بنعبد العالي، وعبدالإله بلقزيز، من بين المشاركين في برنامج ضيف الشرف.

مخطوطات نفيسة، ومقتنيات متحفية، ولافتات عروض جدارية للتعريف بأبرز معالم المملكة، سيتضمنها الرواق.