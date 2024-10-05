«الناشر الأسبوعي» تحتفي بشبكة المعهد الثقافي العربي

نشرت مجلة «الناشر الأسبوعي» في عددها الجديد الـ72، الصادر في مطلع أكتوبر الجاري، تقريراً موسعاً عن افتتاح المعهد الثقافي العربي في مدينة ميلانو الإيطالية، بوصفه الأول ضمن المبادرة العالمية التي أطلقتها الشارقة، والمتمثلة في إنشاء شبكة للمعهد في أبرز العواصم والمدن الثقافية في مختلف القارات.

واستطلعت المجلة الصادرة عن هيئة الشارقة للكتاب آراء كتّاب وأدباء وباحثين عرب من مختلف الدول العربية، وآراء مستعربين من إسبانيا وإيطاليا وأذربيجان، وصفوا مبادرة الشارقة بأنها «استراتيجية وعابرة للحدود والقوميات والقارات، وأنها تضع الثقافة العربية في مكانتها التي تليق بها بين ثقافات الشعوب، من خلال التعريف بها وتثبيت حضورها المشرق على خريطة الإبداع العالمي». وقالوا إن «شبكة المعهد الثقافي العربي التي تشرف عليها هيئة الشارقة للكتاب تُعلي من شأن الحوار البنّاء والمتكافئ بين الثقافات، وتسد نقصاً كبيراً في الفعل الثقافي العربي خارج حدود الوطن العربي».

وضمن احتفاء المجلة بالمبادرة الجديدة للشارقة، كتب الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس التحرير، أحمد بن ركاض العامري، افتتاحية العدد الجديد من المجلة، بعنوان «المعهد الثقافي العربي.. معرفة وتعارف».

وفي زاويته «رقيم»، كتب مدير التحرير علي العامري مقالاً بعنوان «إنجازات للأمة بتوقيع الشارقة».