«دبي للثقافة»: الموسم التاسع من «صندوق القراءة» ينطلق 9 أكتوبر

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، بدء الاستعدادات لإطلاق الموسم التاسع من مبادرة «صندوق القراءة» التي تنظمها خلال الفترة من التاسع إلى الـ18 من أكتوبر المقبل في مردف سيتي سنتر، بهدف تحفيز وإحياء عادة القراءة لدى كل أفراد المجتمع.

وتأتي المبادرة في سياق التزامات الهيئة بدعم الاستراتيجية الوطنية للقراءة 2016-2026، وستشهد عقد سلسلة من الجلسات القرائية، وورش العمل الثقافية والإبداعية والأمسيات الشعرية والفنية والترفيهية تقدمها نخبة من الكتّاب والمفكرين الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة.

وتُعدُّ مبادرة «صندوق القراءة» التي تندرج تحت مظلة «مدارس الحياة»، جزءاً من مجموعة المبادرات التي تسعى «دبي للثقافة» من خلالها إلى تهيئة بيئة إبداعية تسهم في إثراء معارف كل أفراد المجتمع، وتمكين أصحاب المواهب ودعمهم وتحفيزهم على تنمية مهاراتهم، وتشجيع مشاركتهم في البرامج المتنوعة التي تعزز الحراك الثقافي في دبي.

ونجحت الفعاليات خلال النسخ الماضية في اجتذاب جمهور لافت من كل الأعمار.

• الفعاليات تشهد سلسلة من الجلسات القرائية وورش العمل والأمسيات الشعرية والفنية.