«أصدقاء اللغة العربية» تفتح أبواب دورتها الرابعة

أعلـن مركـز أبوظبـي للغـة العربيـة فتـح بـاب الترشـّح للدورة الرابعة من مسـابقة «أصدقـاء اللغــة العربيــة» حتى 28 أكتوبر المقبل، وتنظّم إدارة التعليم وبحوث اللغة العربية في المركز المسابقة للأطفــال واليافعيــن مــن عمر 8 سـنوات إلى 16 عاماً، من الناطقين باللغة العربية والناطقين بغيرها.

وتهدف المسابقة التي تقام سنوياً إلى تعزيز مكانة اللغة العربية، وتحفيز الأطفال، واليافعين على الاهتمام باللغة العربية وإتقانها، واستخدامها في حياتهم اليومية، وتسعى لتسليط الضوء على جمالياتها، وإبراز دورها الحضاري، وأهميتها، وجوانب مرونتها في التعبير عن مناحي الحياة كافة، فضلاً عن تشجيع الناطقين بغير العربية على تعلمها والتحدث بها، ورفع وعي الأهالي بأهمية تعلم أطفالهم اللغة العربية وإتقانها.

ودعا المركز أولياء الأمور والأهالي إلى تشجيع أبنائهم من الطلاب على المشاركة في المسابقة والتفاعل من خلال تقديم فيديوهات مبتكرة تعكس علاقتهم باللغة العربية، وتقدم نماذج ملهمة عنها، وحث على دعمهم لإتقان اللغة العربية لما لها من تأثير إيجابي في بناء شخصيتهم، وتوسيع مداركهم.

وسيتسنى للأطفال العرب من سن 8 إلى 16 عاماً، والأجانب من سن 12 إلى 18 عاماً من الراغبيـن فـي المشـاركة في الجائزة تقديم مقطع فيديو لا يتجاوز دقيقتيـن، يتناول موضوعات تعكس تجارب المتسابقين مع اللغة العربية، ويهدف ذلــك إلى تعزيــز اهتمامهــم باللغــة وإبــراز جمالهـا وقدرتهـا علـى التعبيـر عـن تجـارب إنسـانية، وذلك ضمن فئات المسابقة الثلاث: إلقاء أبيات من الشعر العربي بلغة عربية سليمة للناطقين باللغة العربية وللناطقين بغيرها، أو تقديم نبذة عن تاريخ دولة الإمارات، أو إنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، إلى جانب تقديم تجربة خاصة للمشارك مع تعلّم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

ومـن المتوقـع أيضاً أن تشـجع المســابقة الــطلاب الناطقين بغير العربية علــى تعلــمها واســتخدامها فـي حياتهـم اليوميـة، وتقدّم المسابقة فرصـة للمشاركين للفوز بجائـزة ماليـة تصـل قيمتهـا إلى 10 آلاف درهم إماراتي، حيث ستقيم المشاركات المرسلة من لجنة متخصصة بناءً على مؤشرات محددة.