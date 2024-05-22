«الراب الواعي» بلمسة سودانية في أبوظبي

يستضيف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عرضاً للفنان أوديسي، مغني الراب السوداني - الأميركي المشهور بأسلوب (الراب الواعي)، الذي يستمد إلهامه من ثقافة (الجاز والفانك والهيب هوب والجو جو)، التي تأثر بها خلال نشأته في مدينة واشنطن.

ويؤدّي أوديسي عرضه برفقة منسق الأغاني أنّون على خشبة مسرح الصندوق الأسود في 28 مايو الجاري. ويسبق الحفل عرض افتتاحي من تقديم جندي، المغني والمؤلف الشهير بأداء الإيقاعات الأفروسودانية - وهي نوع فرعي من الموسيقى يمزج بين الأفروبيت واللهجات السودانية - إلى جانب منسق الأغاني «كات».

وقال المدير الفني التنفيذي لدى مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، بيل براغين: «يسعدنا استضافة أوديسي في مركز الفنون من جديد، ولكن هذه المرة في حفل حقيقي ومباشر أمام الجمهور، بعد نجاح العرض الافتراضي الذي أطلقناه معاً خلال فترة (كوفيد-19)».