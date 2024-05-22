30 جزءاً من موسوعة أشعار اللغة الفرنسية.. بالعربية

أصدر مركز أبوظبي للغة العربية، ضمن مشروع «كلمة» للترجمة، دفعة أولى من موسوعة أشعار اللغة الفرنسية المترجمة إلى اللغة العربية، التي حرّرها وقدّم لها واختار شعراءها وقصائدها الشاعر والأكاديمي العراقي المقيم في فرنسا، كاظم جهاد.

وشاركت في الترجمة مجموعة من المترجمين من مختلف الدول العربية، من بينهم: نهى أبوعرقوب (فلسطين)، والفقيدة غادة السّمروط، ودانيال صالح، وماري طوق (لبنان)، والفقيد محمد بن صالح، ومحمد علي اليوسفي، وأبوبكر العيّادي، وقيصر الجليدي (تونس)، وقصي قاجو (سورية).

وتشمل الدفعة الأولى ما يزيد على 30 جزءاً، يراوح عدد صفحات كل منها بين 120 و180 صفحة.