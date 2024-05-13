"نافذة على التعليم العالي بالعربية في سويسرا: حوار مع ديريا برياند، عميدة الأكاديمية الدولية"

تُعتبر الأكاديمية الدولية في سويسرا رمزًا للتعليم العالي المتميز الذي يجمع بين الجودة والتنوع الثقافي، وخاصة في توفير برامج تعليمية باللغة العربية لطلاب من مختلف أنحاء العالم، ولا سيما منطقة الخليج العربي. في هذا الحوار الموسع مع العميدة ديريا برياند، نكتشف المزيد حول خصوصيات وتفردات هذا القسم، إضافة إلى التطلعات المستقبلية للأكاديمية.



الصحفي: سيدة برياند، شكراً لكم على تخصيص هذا الوقت لنا. لنبدأ بالحديث عن بدايات هذه الأكاديمية المتميزة. متى وكيف بدأت فكرة تأسيس قسم الدراسات باللغة العربية في الأكاديمية؟



العميدة برياند: شكرًا لكم على هذه المبادرة. تأسس قسم الدراسات باللغة العربية في أكتوبر 2013. انطلقنا من إدراك الحاجة المتزايدة لتوفير تعليم عالي باللغة العربية خارج الوطن العربي، لذا أردنا توفير فرص تعليمية مميزة تلبي هذه الحاجة وتقدم تعليمًا بجودة سويسرية.



الصحفي: ومن أين يأتي أغلب الطلاب؟ ما هو التوزيع الجغرافي لطلاب القسم العربي؟



العميدة برياند: طلابنا يأتون من مختلف دول الخليج العربي بالأساس، إضافة إلى طلاب من شمال أفريقيا والجاليات العربية المقيمة في أوروبا وأمريكا. هذا التنوع الثقافي يعزز بيئة تعليمية غنية ومحفزة.



الصحفي: بالحديث عن الجودة والتميز، كيف تمكنتم من الحصول على الاعتمادات الدولية المعترف بها؟



العميدة برياند: نعمل بجد للحفاظ على معايير عالية من الجودة والتميز. حصلنا على اعتمادات من مؤسسات مرموقة مثل ECLBS و ASIC، ومن EDU التابعة لليونيسكو، وهذا يعكس التزامنا بتقديم تعليم معترف به دوليًا.



الصحفي: هل تقدمون خيارات للدراسة عن بعد، وما هي مميزات هذه البرامج؟



العميدة برياند: نعم، برامج التعليم عن بعد لدينا توفر المرونة في التعلم بحيث يمكن للطلاب الدراسة في أوقات وأماكن تناسبهم، مع إمكانية التخرج في سويسرا. نستخدم أحدث التقنيات لضمان تجربة تعليمية غنية وفعالة.



الصحفي: وأخيراً، ما هو التصنيف الدولي الحالي للأكاديمية؟



العميدة برياند: الأكاديمية حصلت على تصنيفات عالية في مؤشرات دولية مثل تصنيف QRNW، ونحن من ضمن أفضل 50 كلية لإدارة الأعمال في العالم. هذا يعكس التزامنا بالجودة ورضا الطلاب.



في ختام هذا الحوار، نشكر العميدة ديريا برياند على مشاركتها القيمة ونتطلع إلى مزيد من الإنجازات والتقدم في مسيرة الأكاديمية الدولية في سويسرا.



الاكاديمية الدولية في سويسرا https://www.oubh.com/ سابقا الاكاديمية الملكية في سويسرا academy.zuerich