عملاق جديد في مجرتنا.. اكتشاف أضخم ثقب أسود نجمي

لفت ترنُّح أحد النجوم انتباه الباحثين إلى وجود ثقب أسود ضخم للغاية في مجرة ​​درب التبانة.

وأعلن المرصد الأوروبي الجنوبي (إيسو)، ومقره في جارشينغ بالقرب من مدينة ميونيخ الألمانية، أمس، أن هذا الثقب هو أضخم ثقب أسود نجمي معروف في مجرتنا حتى الآن.

ووفقاً للبيانات، تبلغ كتلة العملاق المسمى «جايا بي إتش 3» نحو 33 ضعف كتلة الشمس. وتبلغ كتلة الثقوب السوداء النجمية التي تم العثور عليها حتى الآن في مجرة ​​درب التبانة في المتوسط 10 أضعاف فقط كتلة الشمس، وأكبر ثقب معروف سابقاً - «الدجاجة إكس-1» تبلغ كتلته نحو 21 ضعف كتلة الشمس. وتنشأ الثقوب السوداء النجمية من النجوم.

ونقل «إيسو» عن عالم الفلك باسكوال بانوزو من مرصد باريس «أوبسرفيتوار دو باري» قوله: «لم يتوقع أحد العثور على ثقب أسود ضخم كامن في مكان قريب دون أن يتم اكتشافه من قبل.. هذا النوع من الاكتشافات يحدث فقط مرة واحدة في حياة الباحث».

وحسب «إيسو» أيضاً، فإن الثقب الأسود قريب للغاية من الأرض على مسافة 2000 سنة ضوئية «فقط». والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة واحدة، وهي مسافة 9.46 تريليونات كيلومتر.