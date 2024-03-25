مخيم الربيع.. أسبوعان مع براعم الفن والزهور

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن إعدادها برنامجاً حافلاً بالأنشطة الترفيهية وورش العمل التفاعلية، لرواد مخيم الربيع لمركز الجليلة لثقافة الطفل الذي سيقام على مدار أسبوعين، من اليوم وحتى 29 الجاري، بينما يقام الثاني في الفترة من الأول حتى الخامس من أبريل المقبل.

وينسجم المخيم الذي يرفع شعار «براعم الفن» مع جهود الهيئة الرامية إلى تهيئة بيئة مُلهمة قادرة على اكتشاف أصحاب المواهب ودعمهم وحثهم على مواصلة مسيرتهم الإبداعية.

وقال مدير أول إدارة المشاريع الخاصة والإعلامية في مركز الجليلة لثقافة الطفل، عادل عمر: «تسعى (دبي للثقافة) عبر مخيم الربيع إلى منح الصغار مساحة تعليمية وإبداعية واسعة تعزز ثقتهم بأنفسهم، وتمكنهم من التعبير عن تطلعاتهم، وتحفزهم على إطلاق العنان لمخيلاتهم من خلال مجموعة فعاليات مبتكرة صممت بطريقة احترافية لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم المعرفية والثقافية والفنية».

وأشار إلى أن المخيم يعكس تطلعات «دبي للثقافة» الرامية إلى الاستثمار في الطاقات والأجيال المقبلة وتأهيلها للمستقبل، ما يسهم في رفد القطاع الفني والثقافي المحلي بمواهب جديدة قادرة على النهوض بمختلف مكوناته.

وسيحظى الأطفال ممن تراوح أعمارهم ما بين أربع سنوات و13 سنة بمجموعة تجارب مُلهمة، على أحدث طرق صناعة الخزف وتقنيات تزجيجه وزخرفته، وإعداد الطين وتشكيله يدوياً وباستخدام العجلة. وتتضمن أجندة المخيم جلسات متنوعة لتطوير مهارات الصغار بالفنون والرسم والتصميم والمسرح.

وخلال فترة المخيم سيمضي الصغار في رحلة خاصة إلى «دبي ميراكل غاردن»، أكبر حديقة للزهور الطبيعية على مستوى العالم، بهدف التعرف إليها وما تمتاز به من تصاميم ومشاهد خلابة.