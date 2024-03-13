مهرجان «دار الزين» يعود بتجارب عائلية

يسعى مهرجان دار الزين، الذي ينظم خلال الفترة من 12 إلى 21 أبريل المقبل في حديقة الحيوانات بالعين، إلى استقطاب العائلات والأصدقاء لاستكشاف عجائب الحيوانات والطبيعة وجمالها الأخاذ، ضمن برنامج حافل بالتجارب والفعاليات المُلهمة تحت مفهوم «لقاء بين المزرعة ورحلات السفاري».

ويمنح المهرجان العائلات والأصدقاء فرصة الاستمتاع بفقرات ترفيهية وعروض موسيقية حية، إلى جانب ورش العمل والأنشطة والجولات والألعاب.

وتنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مهرجان دار الزين على مدار 10 أيام، بالتعاون مع مؤسسة «براغ»، المنتجة والمصممة لمفهوم الفعالية.