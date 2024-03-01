فتح باب الترشح لجائزة الشارقة للدراسات اللغوية

فتح مجمع اللغة العربية بالشارقة باب المشاركة في الدورة السابعة من «جائزة الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية»، في محوريها الرئيسين: الدراسات اللغوية، والدراسات المعجمية، ويستمر استقبال البحوث حتى نهاية يوليو المقبل.

وحدَّدت الجائزة موضوعي الجائزة لدورتها السابعة، إذ اختارت «كتب التراث اللغوية المحققة في جميع فروع علوم اللغة العربية» لمحور الدراسات اللغوية، و«المعاجم المتخصصة في العلوم الإنسانية والشرعية» لمحور الدراسات المعجمية، بما يساعد الباحثين والطلاب على الوصول إلى المعاني والتعريفات الدقيقة والمعتمدة لتلك المصطلحات المستخدمة في هذه العلوم، ويشارك في إثراء التراث اللغوي القديم لعلوم اللغة العربية، يشار إلى أن الجائزة يبلغ قدرها 100 ألف دولار.