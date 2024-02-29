جائزة العويس تحتفي بالفائزين.. وسط «فسحة الجمال»

انطلقت، أول من أمس، احتفالات جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية بمجموعة من الأنشطة المتنوعة، احتفاءً بالفائزين بجوائز الدورة الـ18 (2022-2023)، إذ نال الشاعر حسن طلب «جائزة الشعر»، والقاص أمين صالح «جائزة القصة والرواية والمسرحية»، والناقد عبدالله إبراهيم «جائزة الدراسات الأدبية والنقد»، والمفكر عبدالسلام بنعبد العالي «جائزة الدراسات الإنسانية والمستقبلية».

وافتتح الأمين العام للجائزة عبدالحميد أحمد معرضاً فنياً لمقتنيات المؤسسة بعنوان «فسحة الجمال ونزهة الخيال»، بحضور الفائزين بالجائزة ولفيف من الفنانين والكتّاب والجمهور.

وضم المعرض عشرات اللوحات الفنية لـ62 فناناً من كبار الفنانين الإماراتيين والعرب والعالميين الذين عُرضت أعمالهم في المؤسسة، منذ ما يقارب 40 عاماً، إذ عملت المؤسسة على اقتناء تلك الأعمال وتوثيقها لتكون ثروة ثقافية وفكرية في رصيد المؤسسة الثقافية العريقة.

كما نظمت المؤسسة ندوة قدم فيها الفائزون بالجائزة شهادات عن تجربتهم الإبداعية والفكرية، ثم قاموا بتوقيع كتبهم الصادرة حديثاً عن المؤسسة ضمن سلسلة «الفائزون»، وهي كتب «ندماء المرفأ، ندماء الريح، ترنيمة للحجرة الكونيـة، موت طفيف» لأمين صالح، و«المطابقة والاختلاف» لعبدالله إبراهيم، و«لعب بالكلمات» لعبدالسلام بنعبد العالي، وديوان «شيءٌ.. عبْرَ لا شيء.. محاورة شعرية فلسفية» لحسن طلب.

وعلى هامش حفل التوقيع عرضت صور بورتريهات للفائزين بريشة مجموعة من الفنانين وهم الدكتور فريد فاضل ومحمد حسين وبابو رامشاندران، وهو تقليد اتبعته المؤسسة أن تخلد صور الفائزين عبر لوحات مرسومة بريشة فنانين معروفين.