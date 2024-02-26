فنون ودهشة وأسرار حضارة في معرض مسقط للكتاب

بين أكثر من 622 ألف عنوان، تتواصل فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته الـ28، والمُقامة من 21 الجاري إلى الثاني من مارس المقبل، بمشاركة 847 دار نشر من 34 دولة عربية وأجنبية.

وتضمنت أجندة فعاليات، أمس، جلسة حوارية بعنوان «دهشة السرد.. بين القصة والمسرح»، تحدثت فيها الدكتورة آمنة الربيع، ومفلح عدوان، وأدارها محمد سيف الرحبي، وجلسة ثانية حول «الفنون البصرية والذكاء الاصطناعي»، بمشاركة سعيد النحوي، ورشا العبدلية، وخديجة المعمرية، وجلسة ثالثة بعنوان «قصة شاعر» تحدث فيها سعدون قاسم. كما تضمنت الفعاليات ندوة بعنوان «الأدب العربي في ميزان الترجمة»، تحدث فيها الدكتور خالد البلوشي، وسواد حسين، وروغر آلن، ووليم هتشن، والدكتور مبارك سريفي، وأمسية شارك فيها عدد من شعراء الشعر الشعبي: مرهون الدرعي، ناصر العلوي، وعبدالرحمن بن تعيب النعيمي. علاوة على ورشة حول «الكتابة الإبداعية في فن القصة القصيرة»، استضافت طالب الرفاعي.

كما حضرت ضمن فعاليات، أمس، الحضارة المصرية القديمة، من خلال محاضرة للدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار المصري الأسبق، التي تطرق فيها إلى أسرار أهرامات الجيزة وكنوز الملك توت عنخ آمون والمومياوات والاكتشافات الأثرية الجديدة في مصر. كما تتضمن أجندة المعرض عدداً آخر من الفعاليات التي تدور حول «الملكية الفكرية والميتافيرس في إطار الذكاء الاصطناعي المعزّز»، و«دور الآليات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان».