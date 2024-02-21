«صُنّاع الأمل»: الحفل الختامي كامل العدد

أعلنت مبادرة «صُنّاع الأمل» نفاد كل تذاكر الحفل الختامي لتتويج الفائزين في دورتها الرابعة، الذي ينظم في 25 الجاري بـ«كوكا كولا أرينا» في دبي، ويذهب ريعه لدعم الأعمال الإنسانية.

وحظيت الدورة الرابعة باهتمام كبير من الجمهور، وسجل شراء التذاكر لحضور الحفل الختامي للمبادرة الكبرى من نوعها لتكريم أصحاب العطاء في الوطن العربي، والبالغ عددها 12 ألف تذكرة، إقبالاً قياسياً منذ إعلان المبادرة عن طرح تذاكر الحفل الختامي للبيع.

ويشهد الحفل الختامي الذي يحييه عدد من أشهر نجوم الغناء في الوطن العربي، ويقدمه الإعلاميان نيشان ومهيرة عبدالعزيز تكريم صانع الأمل العربي، الذي سيحصد مكافأة قدرها مليون درهم، وذلك من بين أكثر من 58 ألف مرشح.

ويشارك الفنانون حسين الجسمي وأحلام وأصالة في حفل تتويج أوائل «صُنّاع الأمل»، من خلال فقرات غنائية.

وسيحضر حفل تتويج «صُنّاع الأمل» هذا العام عدد من النجوم والفنانين والمثقفين والإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي في العالم العربي، إضافة إلى نخبة من الشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني في دولة الإمارات.

وتندرج مبادرة «صُنّاع الأمل» تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتنسجم مع رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة السعي من أجل نشر الأمل والإيجابية في المنطقة، وتكريس ثقافة العطاء وبث التفاؤل، وعدم الاستسلام لليأس أياً كانت الظروف.

وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على صُنّاع الأمل في وطننا العربي من رجال ونساء وشباب وشابات يعملون بروح متفانية من أجل خدمة الآخرين، وتحسين ظروفهم المعيشية، وتكريم هؤلاء الأشخاص الذين يصنعون الأمل ويسهمون في تحسين الحياة، وذلك من خلال التعريف بهم وبمشروعاتهم وتعزيز شهرتهم، وتوفير الدعم المالي لهم لمساعدتهم في مواصلة مشروعاتهم التطوعية وجهودهم الفردية المتميزة في غرس الأمل في بيئاتهم ومجتمعاتهم وتوسيع نطاق مبادراتهم.

وتستهدف مبادرة «صُنّاع الأمل» الأفراد والمؤسسات، بحيث يمتلك صانع الأمل الذي تشمله المبادرة مشروعاً أو مبادرة تسهم في تحسين حياة الناس.